龍岡米干節點篝火閉幕相約明年見 創15萬人觀光魅力

2025桃園龍岡米干節今晚舉辦火把求吉閉幕晚會，在壓軸火舞特技團精采火舞展開，市府秘書長溫代欣會同民代點燃象徵團結與祝願的篝火、配合打歌共舞，圍滿閉幕，市府觀旅局統計，這項節慶吸引15萬人參與，相約明年見，成為桃園年度最具代表性觀光品牌活動之一。

桃園龍岡忠貞地區當年異域孤軍來台，將滇緬異域飲食文化帶到龍岡，龍岡米干節舉辦至今邁向15年，獲交通部觀光署列入「國際級特色活動」肯定，今年以「四海相聚、共祈平安」為主軸，為期2周進行潑水祈福、火把求吉、文化體驗3大活動。

溫代欣代表市長張善政主持閉幕典禮，由火舞特技舞動火舞表演精采後進行火把求吉儀式，溫代欣與民代、地方人士一起點燃象徵團結祈福祝願的篝火，今年特別開放民眾參與火把求吉、打歌共舞，吸引大批民眾圍觀欣賞，一起傳達關懷緬甸地震災情善念，將米干節慶典推向最高潮。