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龍岡米干節點篝火閉幕相約明年見 創15萬人觀光魅力

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
2025龍岡米干節火把求吉儀式，火舞特技演出精彩，展現觀光魅力。記者曾增勳／攝影
2025龍岡米干節火把求吉儀式，火舞特技演出精彩，展現觀光魅力。記者曾增勳／攝影

2025桃園龍岡米干節今晚舉辦火把求吉閉幕晚會，在壓軸火舞特技團精采火舞展開，市府秘書長溫代欣會同民代點燃象徵團結與祝願的篝火、配合打歌共舞，圍滿閉幕，市府觀旅局統計，這項節慶吸引15萬人參與，相約明年見，成為桃園年度最具代表性觀光品牌活動之一。

桃園龍岡忠貞地區當年異域孤軍來台，將滇緬異域飲食文化帶到龍岡，龍岡米干節舉辦至今邁向15年，獲交通部觀光署列入「國際級特色活動」肯定，今年以「四海相聚、共祈平安」為主軸，為期2周進行潑水祈福、火把求吉、文化體驗3大活動。

溫代欣代表市長張善政主持閉幕典禮，由火舞特技舞動火舞表演精采後進行火把求吉儀式，溫代欣與民代、地方人士一起點燃象徵團結祈福祝願的篝火，今年特別開放民眾參與火把求吉、打歌共舞，吸引大批民眾圍觀欣賞，一起傳達關懷緬甸地震災情善念，將米干節慶典推向最高潮。

溫代欣表示，龍岡米干節繼上周潑水節灑水祈福，關心緬甸地震災情傳達祝福，這周壓軸火把節來自雲南少數民族的傳統節慶，透過姑娘圍繞篝火唱歌跳舞，祈求風調雨順國泰民安，龍岡米干節的特有文化，讓年輕一代了解特別族群的歷史文化、凝聚社區意識，市府會持續優化米干節活動，打造龍岡特有飲食文化、滇緬好風味，成為國際觀光活動。

2025龍岡米干節由市府秘書長溫代欣（左五）和議員等人出席閉幕，火把求吉傳達薪火相傳。記者曾增勳／攝影
2025龍岡米干節由市府秘書長溫代欣（左五）和議員等人出席閉幕，火把求吉傳達薪火相傳。記者曾增勳／攝影
2025龍岡米干節火把求吉儀式點篝火打歌共舞，傳達薪火相傳圓滿閉幕。記者曾增勳／攝影
2025龍岡米干節火把求吉儀式點篝火打歌共舞，傳達薪火相傳圓滿閉幕。記者曾增勳／攝影
2025龍岡米干節火把求吉儀式，火舞特技精彩，點篝火打歌共舞圓滿閉幕。記者曾增勳／攝影
2025龍岡米干節火把求吉儀式，火舞特技精彩，點篝火打歌共舞圓滿閉幕。記者曾增勳／攝影
2025龍岡米干節由市府秘書長溫代欣和民代點篝火、打歌共舞，圓滿閉幕。記者曾增勳／攝影
2025龍岡米干節由市府秘書長溫代欣和民代點篝火、打歌共舞，圓滿閉幕。記者曾增勳／攝影

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