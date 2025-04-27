非法棄土入侵桃園體育園區埤塘 市府鐵腕執法

桃園市都發局表示，22日跨局處對中壢體育園區附近遭非法棄土埤塘稽查，遭傾倒區域面積逾2000坪，估廢土量超過1萬立方公尺，查扣挖土機並帶回現場負責人，要揪出幕後黑手。

桃園市政府都市發展局今天發布新聞稿表示，遭傾倒廢土的埤塘，位於中壢體育園區附近，為私人產權，屬都市計畫農業區。工務局3月例行性巡查時，發現體育園區新完工的人行道遭破壞、交通號誌被撞壞，循線發現有砂石車、挖土機進出傾倒土方情形，隨即展開調查。

都發局說，經數日調查監控，發現大量砂石車進出，市府立即整合都發局、環保局、警察局及建管處資源展開聯合查緝。

對於惡意業者持續違法，市府除依都市計畫法開出累計新台幣60萬元的高額罰單，更升級執法強度，依廢棄物清理法扣留現場作業機具，帶回現場負責人調查；經調查發現，傾倒範圍已擴大至另一口埤塘，市府再祭出最高限額30萬元罰單。

都發局指出，目前已掌握複雜的土方網絡，來源包括境內建築工地及外縣市業者，建管處已對確認涉案的工地勒令停工，並將命令全數違法棄置土方載回原處；初步勘查，非法傾倒區域面積高達2000多坪，預估廢土量超過1萬立方公尺，市府將依法要求地主及行為人改善。

都發局表示，對亂倒土石方問題零容忍態度，各局處已建立協作機制，結合智慧科技應用，持續提升查緝成效。

市府對全市工地出土須加裝GPS追蹤制度實施多年，但廢土問題已成全國性系統問題，來源橫跨多個縣市，市府呼籲中央與地方政府聯手修法，制定更完整配套政策，才能從源頭管控土石方流向，實現資源最佳利用。