快訊

不少人關切！鄭明典：颱風之外顯著豪雨災害幾乎發生在「梅雨季」

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

川普就任百日民調出爐！支持度跌到39%創80年新低 招牌議題掉漆

非法棄土入侵桃園體育園區埤塘 市府鐵腕執法

中央社／ 桃園27日電

桃園市都發局表示，22日跨局處對中壢體育園區附近遭非法棄土埤塘稽查，遭傾倒區域面積逾2000坪，估廢土量超過1萬立方公尺，查扣挖土機並帶回現場負責人，要揪出幕後黑手。

桃園市政府都市發展局今天發布新聞稿表示，遭傾倒廢土的埤塘，位於中壢體育園區附近，為私人產權，屬都市計畫農業區。工務局3月例行性巡查時，發現體育園區新完工的人行道遭破壞、交通號誌被撞壞，循線發現有砂石車、挖土機進出傾倒土方情形，隨即展開調查。

都發局說，經數日調查監控，發現大量砂石車進出，市府立即整合都發局、環保局、警察局及建管處資源展開聯合查緝。

對於惡意業者持續違法，市府除依都市計畫法開出累計新台幣60萬元的高額罰單，更升級執法強度，依廢棄物清理法扣留現場作業機具，帶回現場負責人調查；經調查發現，傾倒範圍已擴大至另一口埤塘，市府再祭出最高限額30萬元罰單。

都發局指出，目前已掌握複雜的土方網絡，來源包括境內建築工地及外縣市業者，建管處已對確認涉案的工地勒令停工，並將命令全數違法棄置土方載回原處；初步勘查，非法傾倒區域面積高達2000多坪，預估廢土量超過1萬立方公尺，市府將依法要求地主及行為人改善。

都發局表示，對亂倒土石方問題零容忍態度，各局處已建立協作機制，結合智慧科技應用，持續提升查緝成效。

市府對全市工地出土須加裝GPS追蹤制度實施多年，但廢土問題已成全國性系統問題，來源橫跨多個縣市，市府呼籲中央與地方政府聯手修法，制定更完整配套政策，才能從源頭管控土石方流向，實現資源最佳利用。

罰單 都市計畫 體育

延伸閱讀

鋼筋從天降！桃園A7工地工人無防護還頻出包 挨罰十萬

中壢體育園區埤塘遭倒大量廢土 桃市府鐵腕法辦負責人

三清紀錄片明桃園首映 蘇俊賓：發揚台灣信仰文化之美

3公尺柴語錄IP期間限定現身桃園 還有機會抽中iPad

相關新聞

後龍鎮外埔漁港放流3.4萬尾烏魚苗 守護海洋生態保育

財團法人福智佛教基金會今天在苗栗縣後龍鎮外埔漁港，放流3.4萬尾烏魚苗，挹注海域漁產資源，守護海洋生態永續發展，並呼應縣...

110年歷史龍潭龍舟賽蘇俊賓點睛 今年大溪隊能否3連霸？精彩可期

5月端午節即將來臨，桃園市2025龍潭歸鄉文化節辦理桃園市長盃龍舟賽，副市長蘇俊賓今天上午至龍潭南天宮主持龍舟點睛儀式，...

桃園蘆竹坑子五號橋護岸掏空 市府斥千萬整治

桃園市蘆竹區坑子五號橋因上游地勢陡峭，長年水流沖刷造成護岸掏空。為保障周邊居民通行及生活安全，市府水務局編列1530萬元...

20年討海人當義消開船救命 目睹摯友船難嘆生命脆弱

「下一秒說不見就不見。」桃園市竹圍義消分隊長徐文貴從事20年漁業，因竹圍漁港不時發生溺水，他多次開船救人，毅然決然加入義...

南寮漁港釣魚平台無法釣魚？竹市府：彙整意見爭取資源

新竹市南寮漁港是著名風景區，漁港港口分為北堤與南堤，其中，南堤延伸段在2019年由漁業署公告為合法指定釣魚專區，卻有不少...

航空城拆遷戶重建補助 挨批騙局

桃園市航空城開發案選擇安置街廓配地的拆遷戶完成點交，民代發現，中央答應重建每坪補助3萬元，前提為明年2月28日前完成2樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。