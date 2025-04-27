後龍鎮外埔漁港放流3.4萬尾烏魚苗 守護海洋生態保育
財團法人福智佛教基金會今天在苗栗縣後龍鎮外埔漁港，放流3.4萬尾烏魚苗，挹注海域漁產資源，守護海洋生態永續發展，並呼應縣府推動「慢魚計畫」，別具意義。
縣府統計今年苗栗縣海域，先後放流1萬尾赤鰭笛鯛、1000尾白星笛鯛、5萬尾黑鯛，及2萬2000尾布氏鯧鰺等魚苗，今天再放流3萬4000尾烏魚苗，經過嚴格挑選，符合當地海域的生存條件，並具備高存活率與產卵量，提升周邊海域的漁業資源，彌補自然生產力的不足。
今天在後龍鎮外埔漁港放流活動，副縣長邱俐俐等人參加，邱俐俐表示，魚苗放流不僅是具體行動，更是深刻的承諾，代表對海洋生態、對地球、對萬物的守護，不只是短暫的響應，更是長遠的信念，期盼魚苗順利成長。
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