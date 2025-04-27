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110年歷史龍潭龍舟賽蘇俊賓點睛 今年大溪隊能否3連霸？精彩可期
5月端午節即將來臨，桃園市2025龍潭歸鄉文化節辦理桃園市長盃龍舟賽，副市長蘇俊賓今天上午至龍潭南天宮主持龍舟點睛儀式，為這項傳承110年的龍潭龍舟賽拉開序幕。
去年龍舟賽吸引137隊龍爭虎鬥，機關組上演市警局、消防局決賽好戲，今年爭奪龍王旗總冠軍已2連霸的大溪隊是否可以蟬連3連霸，精彩可期。
今年端午節在5月30日，桃園市長盃龍舟競賽今年照常在龍潭區龍潭大池舉辦，去年137支隊伍參賽比力比速度，主辦單位估計今年龍舟競賽隊伍不會比去年少，蘇俊賓與立委呂玉玲、市議員和里長、地方人士多人一起出席龍舟點睛儀式，在龍頭「畫龍點睛」宣布2025桃園市長盃龍舟賽展開。
蘇俊賓已參加2次龍舟賽，他今年準備連續第3年上陣參加龍舟賽。蘇表示，龍潭的龍舟競賽有110年歷史，是台灣最具歷史和有文化意涵的龍舟賽事，龍王就是雨神，也是氣候之神，典故大家耳熟能詳，古代氣候多變，民眾抱持敬天祈禱好氣候和安全環境，現代就是尊重環境永續發展、用謙卑心看待這片土地。南天宮信仰和龍舟賽，已是桃園信仰文化重要的一部分，期待大家今年家再創佳績。
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