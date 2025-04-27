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桃園蘆竹坑子五號橋護岸掏空 市府斥千萬整治

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市蘆竹區坑子五號橋經長年水流沖刷，造成護岸掏空。市府水務局編列1530萬元整治，將於5月9日開工。圖／桃園市水務局提供
桃園市蘆竹區坑子五號橋經長年水流沖刷，造成護岸掏空。市府水務局編列1530萬元整治，將於5月9日開工。圖／桃園市水務局提供

桃園市蘆竹區坑子五號橋因上游地勢陡峭，長年水流沖刷造成護岸掏空。為保障周邊居民通行及生活安全，市府水務局編列1530萬元整治，5月9日開工，採階段式分區施工以減少對生態干擾，施工期約半年，完工後防洪標準可提升至10年重現期距及25年不溢堤，盼有效減少水患發生。

水務局表示，蘆竹區坑子里貓尾崎排水幹線因上游位處山坡地野溪，地勢陡峭，加上長年水流沖刷，造成部分護岸基礎出現掏刷現象，護岸坡面產生裂縫，既有固床工也有基礎掏空等情形，影響河道整體穩定性及下游安全。

為改善現況並提升河道防災能力，水務局啟動整治工程，總經費約1530萬元，工程位置位於坑子五號橋下游，內容包括新建及修復護岸總長約186公尺、修復2座既有固床工，並增設3座集水井及1座封牆，透過結構補強與排水路系統完善，有效降低汛期致災風險，保障下游民眾生命財產安全，預計5月9日開工，工期為180日曆天。

水務局表示，本次工程位處山區自然環境中，周邊生態資源豐富，為減少工程對生態環境影響，水務局秉持生態友善原則辦理施工作業。施工前將工區周邊設置防護設施，防止施工廢水及土石逸散，降低對周邊環境的衝擊。

水務局提到，施工期間將盡量縮小施工範圍，採階段式分區施工方式，減少對野生動植物活動範圍的干擾，以維護當地生態平衡；隨著氣候變遷與極端降雨事件頻率上升，市府也會持續強化地方排水設施與防災體系。

桃園市蘆竹區坑子五號橋經長年水流沖刷，造成護岸掏空。市府水務局編列1530萬元整治，將於5月9日開工。圖／桃園市水務局提供
桃園市蘆竹區坑子五號橋經長年水流沖刷，造成護岸掏空。市府水務局編列1530萬元整治，將於5月9日開工。圖／桃園市水務局提供

掏空 護岸

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