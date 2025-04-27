桃園蘆竹坑子五號橋護岸掏空 市府斥千萬整治

桃園市蘆竹區坑子五號橋因上游地勢陡峭，長年水流沖刷造成護岸掏空。為保障周邊居民通行及生活安全，市府水務局編列1530萬元整治，5月9日開工，採階段式分區施工以減少對生態干擾，施工期約半年，完工後防洪標準可提升至10年重現期距及25年不溢堤，盼有效減少水患發生。

水務局表示，蘆竹區坑子里貓尾崎排水幹線因上游位處山坡地野溪，地勢陡峭，加上長年水流沖刷，造成部分護岸基礎出現掏刷現象，護岸坡面產生裂縫，既有固床工也有基礎掏空等情形，影響河道整體穩定性及下游安全。

為改善現況並提升河道防災能力，水務局啟動整治工程，總經費約1530萬元，工程位置位於坑子五號橋下游，內容包括新建及修復護岸總長約186公尺、修復2座既有固床工，並增設3座集水井及1座封牆，透過結構補強與排水路系統完善，有效降低汛期致災風險，保障下游民眾生命財產安全，預計5月9日開工，工期為180日曆天。

水務局表示，本次工程位處山區自然環境中，周邊生態資源豐富，為減少工程對生態環境影響，水務局秉持生態友善原則辦理施工作業。施工前將工區周邊設置防護設施，防止施工廢水及土石逸散，降低對周邊環境的衝擊。