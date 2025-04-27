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20年討海人當義消開船救命 目睹摯友船難嘆生命脆弱

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市竹圍義消分隊長徐文貴從事20年漁業，因竹圍漁港不時發生溺水，他多次開船救人，毅然決然加入義消行列，至今已近20年。記者周嘉茹／攝影
桃園市竹圍義消分隊長徐文貴從事20年漁業，因竹圍漁港不時發生溺水，他多次開船救人，毅然決然加入義消行列，至今已近20年。記者周嘉茹／攝影

「下一秒說不見就不見。」桃園市竹圍義消分隊長徐文貴從事20年漁業，因竹圍漁港不時發生溺水，他多次開船救人，毅然決然加入義消行列，至今已近20年。徐文貴曾親手救起意外翻船的兒時玩伴，在岸上替他CPR(心肺復甦術)時心中百般交集，最後送醫仍不治，感嘆生命脆弱

現年60歲的徐文貴從小在竹圍漁港長大，近年來積極協助海上救援，在消防人員抵達溺水現場前，第一時間就先跳上船出海救人；多年前竹圍漁港曾發生小學生畢業到海邊戲水慶祝，卻遇到海水漲潮釀8名學生漂到外海，最終6死2傷悲劇，令徐文貴萌生想加入義消的念頭。

竹圍分隊自2005年正式成立新廳舍後，徐文貴在同年加入義消分隊，隨氣候變遷竹圍漁港魚量銳減，原先從事漁業的他經介紹轉職到桃園機場上班，平時就趁假日協助義消任務，如今也已16年。

徐文貴過去曾赴屏東支援88風災，花了一周時間從高屏大橋走到東港漁港搜尋，也曾參與八仙樂園救災；2019年竹圍漁港發生翻船事故，徐文貴說事發船長正是他的兒時玩伴，第一時間得知趕往海上救援，但將人救上岸時已無生命跡象，經CPR後送醫後仍不治，令他心中百感交集。

去年6月29日傍晚，竹圍漁港驚傳1家3口在海邊踏浪消暑卻意外被大浪捲走，離岸漂流80公尺遠，徐文貴獲報後駕駛漁船到場協助，於半小時後順利接觸到3人並救上漁船返回岸上，所幸3人皆無大礙，虛驚一場。

徐文貴感嘆，大海即使美麗，但卻暗藏危機，在大海面前每個人的生命都是相當脆弱，因此也提醒民眾在海邊一定要時時刻刻注意自身安全，否則一不留意就會身陷危險，後悔莫及。

桃園市竹圍義消分隊長徐文貴加入義消行列近20年，感嘆大海既使美麗卻暗藏危機，在大海面前每個人的生命都是相當脆弱。記者周嘉茹／攝影
桃園市竹圍義消分隊長徐文貴加入義消行列近20年，感嘆大海既使美麗卻暗藏危機，在大海面前每個人的生命都是相當脆弱。記者周嘉茹／攝影

桃園機場 脆弱

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