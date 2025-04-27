南寮漁港釣魚平台無法釣魚？竹市府：彙整意見爭取資源

新竹市南寮漁港是著名風景區，漁港港口分為北堤與南堤，其中，南堤延伸段在2019年由漁業署公告為合法指定釣魚專區，卻有不少釣友向市議員林彥甫反映，南堤釣魚平台兩側卻有好幾排消波塊，站在平台上根本無法釣魚，即使強行於消波塊上施釣，也要面臨極高風險，釣魚專區形同虛設，希望相關單位能重視。

市府產發處表示，為鼓勵民眾從事垂釣休閒活動，新竹漁港主管機關漁業署在以不影響漁港運作及保障漁民作業權益的前提下，於2019年公告「新竹市新竹漁港垂釣區管理措施」，劃定新竹漁港南側防沙堤為合法垂釣區，設置明確垂釣方向指示牌，並增設樓梯及強化安全護欄等設備，以保障垂釣活動安全。

產發處指出，針對相關修復北堤及改造南側釣魚區平台建議，市府將彙整相關意見後向漁業署反應，期盼爭取中央資源評估設置更安全且便利的釣魚平台，營造兼顧觀光發展與海洋保育的港區環境。

林彥甫說，南寮漁港港口分為北堤與南堤，北堤延伸段目前仍為斷堤狀態，只有退潮時能進出，南堤延伸段雖於2019年由漁業署公告為合法指定釣魚專區，卻因為消波塊阻攔無法施釣，久而久之，多數釣友也不再前往該平台釣魚，轉而到南堤、北堤尾端更合適的地方垂釣，釣魚專區等於形同虛設。

林彥甫說，他兩周前邀集市府產發處、新竹區漁會及釣友前往現場會勘，針對現有釣魚專區的使用情況與安全設施進行全面檢視，並提出改善方案，包括希望市府積極向海洋保育署申請改善釣魚專區的經費、參考苗栗縣龍鳳漁港的規畫設計，將南堤釣魚平台延伸至消波塊上方，並改善既有跨堤樓梯。