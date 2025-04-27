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航空城拆遷戶重建補助 挨批騙局

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園航空城開發案拆遷安置問題多，立委涂權吉（左一）、議員徐其萬（右一）向政府官員反映，要求中央必須趕快解決。圖／議員徐其萬提供
桃園航空城開發案拆遷安置問題多，立委涂權吉（左一）、議員徐其萬（右一）向政府官員反映，要求中央必須趕快解決。圖／議員徐其萬提供

桃園航空城開發案選擇安置街廓配地的拆遷戶完成點交，民代發現，中央答應重建每坪補助3萬元，前提為明年2月28日前完成2樓地板勘驗，但很多工程進度落後，質疑獎勵補助是騙局，且拆遷戶貸款也遭央行打房牽連等。市府回應，相關權責在中央，已向中央反映。

桃園航空城是史上最大土地徵收案，除了選擇安置街廓配地的拆遷戶點交完成，也有部分已取得建照正在重建家園，當地市議員游吾和、徐其萬接獲不少陳情，點出政府先前開發、點交等工作進度延宕，但相關獎勵補助期限卻不變，衝擊拆遷戶權益。

游吾和說，重建家園的2樓地板勘驗獎勵的期限只到明年2月，據了解，已取得建照約300件，還有數千戶在申請建照中或尚未申請，「請問去哪裡找這麼多營造商」，要在不到1年的時間把房子蓋到2樓，補助擺明看得到、拿不到。

「政府做事要有彈性。」徐其萬也提到，中央規定選安置住宅配屋的拆遷戶，要在今年4月底完成點交、8月入住，否則會取消原拆遷補償15%的獎勵，但迄今僅約百戶完成點交，其他近1800戶因代辦興建的市府尚未取得使用執照，無法點交，中央卻不管。

不僅如此，徐、游也反映拆遷戶貸款問題，政府為航空城安排10家銀行和大園、蘆竹區農會服務貸款，去年央行打房限縮房貸，現在10家銀都推說沒有額度了，農會又因政府規定的放款額度不足，幫不上忙；市府雖已向中央反映，但房貸仍卡關，憂心辦不了貸款豈不是違約，獎勵補助全落空。

立委涂權吉日前邀交通部、民航局和機場公司、桃園市政府與台電、台水公司等單位地方面對面說說明，會中決議請中央趕快扛起責任解決問題，不要損害拆遷戶的權益。

地政局、都發局強調，相關問題裁示權責在中央，市府已向中央反映，交通部和中央航空城推動小組委員會出面協調中，市府會持續替拆遷戶爭取應有權益。

桃園 航空城 額度

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