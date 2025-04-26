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三清紀錄片明桃園首映 蘇俊賓：發揚台灣信仰文化之美

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
劇組人員也獲得有祝福意義的壓轎金。圖／民政局提供
劇組人員也獲得有祝福意義的壓轎金。圖／民政局提供

桃園市副市長蘇俊賓今日出席於蘆竹旗南宮舉行的「三清」紀錄片星光首映祈福，並表示他先前曾參加三清紀錄片開鏡儀式，如今電影順利拍攝完畢，特別前來恭祝明天首映活動順利，並期許這部影片不只感動台灣，也能讓世界看見華人宗教信仰文化之美。

蘇俊賓提到，三清導演陳毅的宗教文化與紀錄片拍攝，啟蒙地都是在桃園，他與劇組團隊由桃園出發至全台各地發掘精采故事，不僅完整串聯台灣從北到南的宗教故事與信仰情感，也充分展現人與人、神與人之間深厚的文化連結。市府也將民政局對宗教的輔導管理，與文化局對於宗教歷史資產及發揚民俗加以整合，一同傳承精采的台灣宗教民俗文化。

三清明晚在大江星橋國際影城首映，今天的祈福活動恭迎超過全國25間宮廟神尊駐駕賜福，蘇俊賓及市議員錢龍、張桂綿與導演陳毅等劇組團隊團拜三獻法會，最後也發送壓轎金與民眾結緣，希望眾神尊賜福讓這場桃園首映活動圓滿順利，之後也會陸續在各地舉辦特映會，讓更多人藉由這部電影了解台灣宗教之美。

民政局專門委員魏淑真、蘆竹區公所主任秘書曹爾利、旗南宮宮主楊宗俊，以及三清劇組與出品人代表國巨陽傘董事長李銘智都到場祝賀與祈福。

蘇俊賓和市府團隊、在地議員、劇組人員一起為「三清」紀錄片首映及巡演祈福。圖／民政局提供
蘇俊賓和市府團隊、在地議員、劇組人員一起為「三清」紀錄片首映及巡演祈福。圖／民政局提供
導演陳毅（左）和蘇俊賓（中）、議員（後兩位）、出品人之一國巨陽傘董事長李銘智（後右）發壓轎金分享福氣。圖／民政局提供
導演陳毅（左）和蘇俊賓（中）、議員（後兩位）、出品人之一國巨陽傘董事長李銘智（後右）發壓轎金分享福氣。圖／民政局提供

桃園 紀錄片 蘇俊賓

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