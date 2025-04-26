桃園復興溫泉再+1 年底前憑小烏來風景區門票免費泡

桃園市復興區小烏來地區早期即有溫泉露頭，後因水利工程導致露頭消失，市府近來積極開發北橫溫泉觀光，除了已開放營運的羅浮溫泉外，去年施作小烏來義盛溫泉1號井鑿井工程，並於今年完成宇內溪溫泉池的建置，目前各項軟硬體皆已完成，今辦理試營運，至年底凡遊客購買小烏來風景區門票，除暨有參觀天空步道、天空繩橋外，另可免費泡湯。

桃園市觀旅局代理局長王麗娟表示，小烏來風景特定區為知名的景點，園區內有全國第1座的天空步道，夏季結合宇內溪戲水更是避暑必來的景點，為了吸引遊客四季皆可來小烏來觀光，去年施作義盛溫泉1號井鑿井工程，順利開發完成並將溫泉接管引至宇內溪溫泉池，結合成為全新的「宇內溪溫泉戲水區」。

宇內溪溫泉泉質為碳氫鈉泉，是一種透明無色的溫泉，泡湯後能使肌膚變得特別細嫩和光滑，因此也被稱為美人湯，結合宇內溪潔淨的山泉野溪，將是全新的溫泉體驗，也是四季可參觀體驗的景點，溫泉初步提供宇內溪泡湯使用，未來也將規畫提供當地民宿及露營使用，讓溫泉也成為小烏來觀光的重要行程。