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3公尺柴語錄IP期間限定現身桃園 還有機會抽中iPad

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局設立「桃藝工坊」文創基地，歡慶成立一周年，今起至5月4日舉辦系列活動，此次邀請超人氣療癒系IP「柴語錄」的大型人偶驚喜現身，3公尺高的巨型柴柴將在現場與民眾互動拍照。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局設立「桃藝工坊」文創基地，歡慶成立一周年，今起至5月4日舉辦系列活動，此次邀請超人氣療癒系IP「柴語錄」的大型人偶驚喜現身，3公尺高的巨型柴柴將在現場與民眾互動拍照。圖／桃園市青年局提供

桃園市青年局設立「桃藝工坊」文創基地，歡慶成立一周年，今起至5月4日舉辦系列活動，此次邀請超人氣療癒系IP「柴語錄」的大型人偶驚喜現身，3公尺高的巨型柴柴將在現場與民眾互動拍照，為「藝周年慶」注入滿滿的可愛與歡樂，活動期間購物滿額有機會抽iPad。

活動集結了20組桃園優秀文創品牌參與市集展售，涵蓋金工、皮革、陶藝、插畫、竹藝、水晶、黏土等多樣工藝，充分展現職人們的創意與匠心。例如：「Love me金屬編織」結合金屬與蠟線工藝，搭配天然礦石，打造出充滿手作溫度與療癒力量的飾品；「美好生活的療癒日常」則以袖珍黏土技藝，打造迷你食物模型，將日常美好濃縮在方寸之間，讓人一眼愛上。

「桃藝工坊」一直是桃園青年創作者的重要創業平台，提供文創團隊專屬展售空間、創業輔導及多元資源，致力推動文創普及與品牌孵化。青年事務局也持續深化創業輔導、品牌行銷及產品驗證等服務，協助青年打造自有品牌及商業模式。

青年局長侯佳齡表示，桃藝工坊不僅是一個空間，更是一個讓創作者被看見的舞台，不同於以往僅提供輔導資源，桃藝工坊更是文創品牌的實體驗證場域，每年招收20組優秀團隊進駐，協助他們發展成品牌、甚至成立公司。未來，桃藝工坊將持續成長精進，協助更多桃園優秀青年實現創業夢想。

活動期間，民眾於市集或桃藝工坊消費滿427元（象徵周年慶日期），即可參加扭蛋抽獎活動，有機會獲得iPad、購物金、職人禮品等多項精美好禮。現場還設有祈福卡打卡區及Google Map按讚禮，多項好禮限量放送，送完為止。

桃園市青年局設立「桃藝工坊」文創基地，歡慶成立一周年，今起至5月4日舉辦系列活動，此次邀請超人氣療癒系IP「柴語錄」的大型人偶驚喜現身，3公尺高的巨型柴柴將在現場與民眾互動拍照。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局設立「桃藝工坊」文創基地，歡慶成立一周年，今起至5月4日舉辦系列活動，此次邀請超人氣療癒系IP「柴語錄」的大型人偶驚喜現身，3公尺高的巨型柴柴將在現場與民眾互動拍照。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局設立「桃藝工坊」文創基地，歡慶成立一周年，今起至5月4日舉辦系列活動，此次邀請超人氣療癒系IP「柴語錄」的大型人偶驚喜現身，3公尺高的巨型柴柴將在現場與民眾互動拍照。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局設立「桃藝工坊」文創基地，歡慶成立一周年，今起至5月4日舉辦系列活動，此次邀請超人氣療癒系IP「柴語錄」的大型人偶驚喜現身，3公尺高的巨型柴柴將在現場與民眾互動拍照。圖／桃園市青年局提供

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