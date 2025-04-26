吃甜點、賞音樂、體驗手作 竹市千人湧椪柑市集搶甜點

新竹市「椪柑市集–新竹不怕パン」今天在新竹護城河畔登場，超過40家人氣烘焙品牌與美食餐車齊聚一堂，搭配音樂演出、親子手作體驗與消費集點活動，讓市民在悠閒周末邊品嘗美食、邊漫步舊城街景，度過愜意周末。

新竹市代理市長邱臣遠指出，椪柑市集開幕首日即吸引超過千名民眾參與，不少店家商品排隊熱銷、完售，預估市集首日可銷售近1萬份麵包甜點，市府期望藉由活動帶動舊城區商圈及周邊場域發展，也透過市集提升店家能見度，也讓市民朋友有機會一次品嘗到豐富多元的好滋味，度過愜意的周末午後時光。

新竹市產發處表示，這次市集匯聚新竹地區眾多指標性烘焙品牌，包括正宗日本職人創立的「歲時亭和菓子」，以完美食材比例呈現精緻繽紛的道地日式和菓子，社群熱蒐度破表的「吉屋甜食」提供多款餡料爆漿的可口甜甜圈，還有「餅不甜可麗露專賣」獨特外脆內軟口感及創新口味的可麗露擁有大批粉絲等。

今年市集另有多家外縣市特色名店共襄盛舉，包括新北市超人氣排隊名店「Tau ga ma頭家嬤」煙燻BBQ美式餐車，帶來與Celebread聯名推出的酸種三明治；來自台中、榮獲今年度台中市十大伴手禮首獎的「秋菓草莓大福」；桃園在地知名的「安德尼斯麵包烘焙坊」準備多款幸福可口的經典麵包，讓民眾品嘗到各種夢幻烘焙。