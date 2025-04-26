兒童保護通報逐年上升 苗栗家扶辦兒保宣導盼降低傷害
苗栗家扶中心上午在竹南運動公園風雨球場舉辦「守護童心，親子同心」兒童保護宣導及親子趣味活動，共邀450組親子熱情參與。縣長鍾東錦指出，苗栗去年兒少保護案通報達1776件，受理1522件，派案調查523件，每個月服務超過100戶的兒少保護家庭，每月至少有超過100名兒少在政府保護安置中，可見問題的嚴重性。
苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，依衛福部統計，全國兒童保護通報人數逐年上升。以苗栗縣為例，113年經調查成案後接受密集家庭處遇服務的個案中，以身體虐待（含不當管教）」占46%最多，其次為疏忽（含遺棄、獨留）」占35%。這些數據背後，顯示的不僅是通報量的增加，更凸顯家庭在教養歷程中，仍存在許多尚待支持與理解的空間。
家扶基金會「兒少時期受教養情形調查」顯示，逾三成五兒少有遭受精神不當對待的疑慮，這類傷害兒少的黑數必須重視；其次有近九成家長表示曾以負向行為對待孩子，也造成傷害兒少心理的疑慮。
事實上，多數父母都是在毫無預習的情況下走進育兒旅程。孩子的出生改變了生活的節奏，也挑戰著父母的情緒與耐性。當壓力沒有出口、資源不足時，原本出於關心的管教，可能轉化為情緒性的懲罰；原本想要保護的心，卻在無意中造成傷害。
苗栗家扶已連續13年推動「428兒保日」倡議行動，今天並舉辦兒童保護宣導及親子趣味活動，共邀450組親子參與，現場充滿孩子的歡聲笑語，氣氛熱絡。
鍾東錦表示，縣府將持續和民間力量合作，落實兒少保護，目前苗栗縣的寄養家庭數量下滑，希望有更多具愛心的家庭加入，提供孩子一個暫時的庇護所。
家扶指出，如今智慧型手機讓大家可隨時隨地上網，社群媒體的興起，更將日常生活轉化為可被拍攝、上傳、分享的影像資訊。這樣的影像化浪潮，使兒少從很小的年紀起就處於高度曝光的環境中，過度的資訊接觸與影像散播，也為兒少帶來資訊安全與隱私風險，包括影像被濫用、身分被辨識，甚至受到線上騷擾等問題，這不僅考驗家庭與教育體系的應對能力，也迫切需要社會整體共同關注與建立保護機制。
今天活動現場規畫多項趣味十足的親子遊戲，希望讓家長與孩子在互動合作中增進情感連結，在歡樂氛圍中潛移默化加深對兒童保護議題的理解與重視。這次活動也串聯12個在地社福單位設攤參與，透過寓教於樂方式，向各家庭介紹苗栗縣內多元的兒少福利服務資源。今年活動獲得「台積電二廠及五廠」的支持，挹注寶貴資源與經費，共同為兒保宣導注入更多能量。
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