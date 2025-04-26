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桃園大溪、復興觀光人潮多 再獲一救命神器盼提升急救存活率

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
閎垚展業股份有限公司再捐贈桃園市消防局第4大隊消防大溪分隊自動甦醒器1組，捐贈儀式於今上午舉行，希望可以藉此再增加救人機會。圖／消防第四大隊提供
閎垚展業股份有限公司再捐贈桃園市消防局第4大隊消防大溪分隊自動甦醒器1組，捐贈儀式於今上午舉行，希望可以藉此再增加救人機會。圖／消防第四大隊提供

閎垚展業股份有限公司董事長李後政長期支持消防人員執行救災、救護工作，為消防人員提供更堅實的後盾，本次再捐贈桃園市消防局第4大隊消防大溪分隊自動甦醒器1組，捐贈儀式於今上午舉行，希望可以藉此再增加救人機會。

李後政表示，消防工作以救護勤務佔大宗，本次捐贈自動甦醒器能在到院前心肺功能停止的救護案件，由救護技術員為患者裝設後，即可自動給予患者人工呼吸，令救護員有更多的空檔進行其他如靜脈注射或十二導程心電圖監測等急救處置，提升患者恢復自發性循環的機會，有自動甦醒器的輔助將是大溪地區居民的一大福音。

第四大隊長陳莉婷說，大溪分隊所轄為桃園市的觀光重鎮且鄰近復興區，觀光人潮眾多，轄區災害特性多元，救護案件多樣化，去年度大溪分隊救護案件數量為2465件，消防單位會善用各地善心人士所捐贈的救災及救護器材，除了讓消防人員執勤順遂也進一步保障消防員工作安全，更能保障民眾性命安全，也讓捐贈者熱心善舉真正回饋於社會大眾。

閎垚展業股份有限公司再捐贈桃園市消防局第4大隊消防大溪分隊自動甦醒器1組，捐贈儀式於今上午舉行，希望可以藉此再增加救人機會。圖／消防第四大隊提供
閎垚展業股份有限公司再捐贈桃園市消防局第4大隊消防大溪分隊自動甦醒器1組，捐贈儀式於今上午舉行，希望可以藉此再增加救人機會。圖／消防第四大隊提供

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