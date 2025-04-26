桃園鐵路地下化又遇汙水管施工 交通大打結遭罵翻

桃園市平鎮區新富五街因汙水下水道工程施工，機具占用車道，導致新富街、新富五街一帶嚴重回堵，加上鐵路地下化環南路地下道也部分封閉，當地交通受衝擊。

市議員黃敬平說，施工單位應立即向交通局提報正式的交通維持計畫，並經審查核可後，方可續行後續施工作業。桃園市水務局回應，為避免造成二次開挖，因此直接在試挖工程確定點位後直接立坑，目前已請施工單位做整體交通計畫評估，送審通過後才會施工。

黃敬平表示，本次施工為平鎮區汙水下水道公共管線建設，現階段於新富二街辦理試挖作業，預計為期4日，後續將銜接主體汙水管網工程。然而施工期間未妥善規畫交維措施，加上機具占用整條車道，使車流無法順暢通行，尤其於上班尖峰時段，造成新富五街車輛回堵至環南路及地下道口，對交通流動性造成重大干擾。

黃敬平說，這區域同步進行環南地下道鐵路地下化工程，原已實施交通管制，此次汙水工程加重道路負荷，對交通秩序產生更大衝擊。目前要求廠商先將機具撤離，恢復道路狀態，待交維計畫審核之後再行施作。

黃敬平要求施工單位應立即向交通局提報正式的交通維持計畫，並經審查核可後，方可續行後續施工作業；施工時間必須調整為每日上午9時至下午4時，避開交通尖峰時段，並全天派駐交維人員，協助現場交通引導與秩序維持，並在各關鍵路口設置清楚明確的標誌牌面與導引標示，避免用路人混淆、誤闖封閉路段造成二次壅塞。

黃也建議相關交通維持計畫除須經交通局審查外，也應提送桃園市道路交通安全督導會報（道安會報）審議，透過專業機制，協助檢視交通動線與管制規畫的可行性與安全性。

水務局回應，施工單位為避免造成二次開挖及為了縮減交通影響的時間，直接在試挖工程確定點位後直接立坑，雖然自行評估新富五街交通量不大，但未考量在中豐路有台鐵的工程，很多車輛轉進新富五街，造成整個交通大打結。