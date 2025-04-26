竹市光埔二期市地重劃 慈濟路北延、埔頂一路延伸估年底啟用

新竹市歷年來最大規模的土地開發案件「光埔二期自辦市地重劃區」，工程進度已達75%，其中備受關注的慈濟路往北延伸及埔頂一路延伸至公道五路兩大重要路段已進入趕辦階段，預計下半年及年底通車。

新竹市政府工程施工查核小組召集人陳永源指出，光埔二期重劃區內道路與公園景觀雛形已明顯可見，為確保品質，由查核小組成員逐項比對設計圖面，並實地檢視各分項工程執行情形，包含道路基層鋪設、汙水管線配置、公園綠帶整地與景觀設施作業等，針對現場安全防護、工區出入口動線及施工材料細節，也提出具體建議。

新竹市地政處指出，繼去年2月提前通車慈濟路、關新路延伸段，12月再完成慈祥路延伸至埔頂路段後，這次查核特針對慈濟路往北延伸、埔頂一路延伸至公道五路現況進行實地勘查，力打拚先行通車。

其中慈濟路北延段已開始鋪設柏油、標線標誌號誌等工程，後續還需克服界面整合等困境，預計今年下半年優先通車；另埔頂一路延伸至公道五路之路段為貫穿關埔地區南北的重要交通主軸，目前重劃會已加快工序，全力趕辦中，預計今年底前通車。

新竹市地政處表示，光埔二期自辦市地重劃區範圍廣達97公頃，工程項目涵蓋道路、排水、汙水處理、管線配置、公園景觀等多項公共設施，施工介面複雜，涉及單位也相當多元。