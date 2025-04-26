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新竹縣桐花祭開跑 客家寮主題串連在地巡訪客家文化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣一年一度的桐花祭今正式啟動，今年活動以「客家寮」為創意主題，串連新埔在地人、文、地、景，設計一系列在地生態教育、客家藝文、客家文創、客家農食體驗及桐花行旅等。圖／新竹縣政府提供
新竹縣一年一度的桐花祭今正式啟動，今年活動以「客家寮」為創意主題，串連新埔在地人、文、地、景，設計一系列在地生態教育、客家藝文、客家文創、客家農食體驗及桐花行旅等。圖／新竹縣政府提供

新竹縣一年一度的桐花祭今正式啟動，今年活動以「客家寮」為創意主題，串連新埔在地人、文、地、景，設計一系列在地生態教育、客家藝文、客家文創、客家農食體驗及桐花行旅等，展現客庄多元豐富人文。

新竹縣長楊文科指出，今年的桐花祭以「客家寮」作為發想設計串連整體活動，主場地設置各式「寮」的體驗，包括祈福寮、茶寮、咖啡寮、花寮、粄寮、洗衫寮、童玩寮、食寮等，以客家好客的款待及巡寮體驗，讓民眾漫步桐花步道體驗在地人文、在地接待及客家藝文等活動。

客委會副主委邱星崴表示，客委會從2002年開始舉辦桐花祭活動，今年補助新竹縣160萬辦理活動，歡迎大家到新竹縣遶桐花。客委會設置桐花景點開花監測，提供智慧花況預測，今年也首次舉辦「全台人氣油桐樹票選」，並推出「全民報桐花」線上活動，邀請大家捕捉即時花況。

新竹縣文化局長朱淑敏表示，除今天的主場活動外，5月3日至4日則以迎花、尋花、花聚及花果四大主題，規畫新竹遶桐花－「來巨埔寮打鬥敘」茶香文學行旅，可參與豐富的藝文活動外，並以特色在地體驗帶領民眾，探索在地人文與桐花交織出桐花祭典。

此外，新竹縣政府串連新埔鎮、湖口鄉、北埔鄉、芎林鄉及寶山鄉等鄉鎮規畫一系列在地人文、藝術、觀光及產業的桐花小旅行，推出新埔文學茶桐花行旅、桐顏湖口桐花祭、桐遊北埔古蹟導覽活動、芎林桐花小旅行及寶山桐花小旅行等秘境小旅行，即日起至5月4日，邀請大家桐遊客庄小鎮，詳情可至新竹縣政府及文化局網站查詢。

今年桐花祭以「客家寮」串連整體活動，主場地設置各式「寮」的體驗，包括祈福寮、茶寮、咖啡寮、花寮、粄寮、洗衫寮、童玩寮、食寮等。圖／新竹縣政府提供
今年桐花祭以「客家寮」串連整體活動，主場地設置各式「寮」的體驗，包括祈福寮、茶寮、咖啡寮、花寮、粄寮、洗衫寮、童玩寮、食寮等。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科指出，今年的桐花祭以「客家寮」作為發想設計串連整體活動，主場地設置各式「寮」的體驗。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科指出，今年的桐花祭以「客家寮」作為發想設計串連整體活動，主場地設置各式「寮」的體驗。圖／新竹縣政府提供

客家 新竹 桐花祭

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