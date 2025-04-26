泰籍新住民22歲來台打破藩籬 開創事業證明獲模範母親

桃園市中壢區、大溪區今都舉辦模範母親表揚活動，中壢遴選81位模範母親，大溪則有29位；55歲來自泰國的新住民孫莉安初到台灣語言不通、適應困難，後來嫁給老公在家帶小孩，雙方教育理念又不同，不過透過努力一一克服，現在小孩長大成人，她也做直銷創造自己的事業，現在也在桃園市牽手泰泰國文化協會傳承新住民文化。

桃園市副市長王明鉅表示，非常榮幸能代表市長出席本次模範母親表揚活動，向每一位辛勞付出的母親致上最誠摯的敬意，感謝每位母親對家庭的無私奉獻及對社會的積極貢獻，讓家庭更加幸福美滿、社會更加和諧。預祝全天下母親身體健康、闔家平安，歡喜迎接即將到來的母親節。

孫莉安22歲來台念書，起初人生地不熟，語言不通，加上當時環境對外籍人不友善，後來經親友介紹認識於客運當司機的先生，婚後在家帶小孩侍奉公婆，不過2人教育理念不同不斷磨合，先生工作繁忙，也會抽出時間一同陪伴小孩。

孫莉安說，現在大兒子在澳洲工作、小女兒在台中讀大學，幾年前也接觸直銷販賣保養品，教導同樣來台的新住民們如何保養寵愛自己，在事業上也闖處一片天，現在在協會也傳承許多文化及幫助許多新住民適應台灣生活，很開心她這麼年輕就能獲獎。

72歲徐寶秀13歲從台南上來到桃園成衣工廠打拚，後來認識在成衣廠送貨的先生，24歲婚後與老公成立染整廠共同經營，陸續生了3個小孩，年輕打拚時一天工作18小時，為了給家庭有更好的生活。

3個小孩10多歲也都送出國讀書，夫妻也趁閒暇非出國，努力擠出時間陪伴小孩，不過先生因年輕太勞累5年前已過世，現在2個女兒都長大成人在澳洲跟新加坡上班，而兒子則在台中種植水果，她很高興榮獲模範母親殊榮。

大溪區高齡91歲陳林招治，過去照顧行動不便的婆婆長達30多年，且無私地撫養大伯的女兒及自己的7名子女；高齡93歲的范謝秀梅，個性樂觀純樸、和藹可親的她是子女心中的好母親。