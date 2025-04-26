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月薪上看6萬5千！新竹校園徵才博覽會 4月29日中華大學登場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市校園徵才博覽會將於4月29日在中華大學壓軸登場，共邀集90家廠商參與徵才，提供超過3千個就業機會。圖／新竹市政府提供
新竹市校園徵才博覽會將於4月29日在中華大學壓軸登場，共邀集90家廠商參與徵才，提供超過3千個就業機會。圖／新竹市政府提供

新竹市校園徵才博覽會將於4月29日在中華大學壓軸登場，台亞開出採購資訊工程師、營運管理分析師等職缺，月薪上看6萬5千元。圖／新竹市政府提供
新竹市校園徵才博覽會將於4月29日在中華大學壓軸登場，台亞開出採購資訊工程師、營運管理分析師等職缺，月薪上看6萬5千元。圖／新竹市政府提供

新竹市校園徵才博覽會將於4月29日在中華大學壓軸登場，共邀集90家績優廠商參與徵才，提供超過3千個就業機會。其中台亞開出採購資訊工程師、營運管理分析師等職缺，月薪上看6萬5千元。

中華大學表示，此次活動吸引眾多知名企業進入校園搶人才，包括入選2024年科技業營收前20名的鴻佰科技、知名半導體封測廠矽格聯測，以及感測半導體元件大廠台亞等企業。

餐飲業則有海底撈、鼎王以及鼎泰豐等知名廠商徵才。去年與中華大學簽署產學合作計畫的皇昌營造，也釋出多項職缺，徵求營造業人才，鼓勵學生及早了解職場與職缺現況，為職涯做好規畫與準備。

新竹市勞青處表示，市府積極協助轄內5所大專院校舉辦聯合徵才活動，為青年新鮮人開創職場新風貌外，也歡迎對公共事務有興趣的青年朋友，參加新竹市第4屆青年事務委會的遴選，這次將選出25位青年委員，歡迎16歲至40歲於新竹市就學、就業或設籍的青年，把握機會於4月28日24時前線上報名

此外，市府今年推出全新風格「WOW大風吹」Podcast節目並徵選來賓，歡迎16至40歲青年線上報名參加徵選，目前或曾設籍、居住、就學或就業於新竹市者將優先錄取，報名自即日起至5月16日（五）止。

青發中心表示，新竹市春季校園就博會最終場將於4月29日10時在中華大學學生活動中心登場，歡迎應屆畢業生與求職者把握機會參與，相關職缺資訊可至學校網站查詢。更多青年相關活動，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」粉絲頁。

新竹 職缺 青年

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