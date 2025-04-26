新竹國際動漫節登場 Cosplay大賽開放報名、總獎金6萬元

去年新竹市長高虹安、副市長邱臣遠一起Cosplay動漫角色芙莉蓮、欣梅爾備受好評，今年「新竹國際動漫節」將於6月28日、29日在新竹市立體育館舉辦，壓軸活動「Cosplay大賽」即日起至5月16日開放報名，總獎金高達6萬元，邀請全台動漫迷及Coser參與。

新竹市文化局指出，去年新竹市首度舉辦國際動漫節Cosplay大賽，吸引44組參賽隊伍熱情參與，從經典動漫、電影角色到原創造型，風格多元、創意十足，現場氣氛熱烈、佳評如潮，並帶動許多民眾Cosplay前來觀看展覽，於新竹公園、孔廟等週邊拍照打卡，為新竹城市留下美麗又特別的風景。

今年賽事強勢回歸，將延續動漫迷期待已久的舞台盛典，並邀請專業Coser擔任評審，為參賽者帶來專業的回饋與表演機會，將再次掀起新竹動漫熱潮。今年主軸為「青春無畏，夢想無界」，內容橫跨展覽、表演與市集，將匯集來自日本、韓國及台灣的動漫藝術家展出。

活動包含主題展覽、動漫音樂會、Cosplay大賽、動漫論壇、漫畫家簽書會、Coser見面會及漫人市集等。其中，「Cosplay大賽」採線上海選、舞台決賽賽制進行，鼓勵參賽者發揮創意、踴躍挑戰。

「Cosplay不只是興趣，更是當代青年的文化語言與創作舞台。」新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊持續落實市長高虹安「青年活力、美感新竹」施政策略，透過舉辦Cosplay大賽，希望讓動漫文化走進城市、點亮街頭，讓新竹充滿創意與想像力，也為城市注入嶄新能量。

文化局說明，「漫人祭Cosplay大賽」報名即日起至5月16日截止，此次賽事邀請知名Coser組成專業評審團，包括Fresa殺氣、玄子Genko與千尋。決賽將於6月29日於新竹市立體育館舉行，預計錄取24組參賽者登上決賽舞台。

獎金包括冠軍3萬元、亞軍1萬元、季軍5千元、殿軍3千元及最佳表現獎與最佳造型獎各3名，每名各2千元。更多報名資訊與比賽辦法，請至「新竹國際動漫節」官方臉書、Instagram（@acf_hsinchu）、Plurk（@hsinchu_acf）或新竹市文化局官網查詢。

新竹市文化局指出，去年新竹市首度舉辦國際動漫節Cosplay大賽，吸引44組參賽隊伍熱情參與，從經典動漫、電影角色到原創造型，風格多元、創意十足。圖／新竹市政府提供