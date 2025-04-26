桃航空城拆遷戶重建每坪給3萬 議員批獎勵補助簡直是騙局

桃園市航空城開發案選擇安置街廓（配地）的拆遷戶已完成點交，也有部分取得建照要重建家園，不過在地大園區議員徐其萬、游吾和指出，中央答應重建建築每坪補助3萬元，前提為2026年也就是明年2月28日前必須完成2樓地板勘驗，但是很多工程進度落後，影響拆遷戶重建的期程，政府卻不管，讓人質疑獎勵補助簡直是騙局。

立委涂權吉日前邀請交通部、民航局和機場公司、桃園市政府與台電、台來水公司等單到地方面對面說明、協調，會中決議請中央趕快扛起責任解決問題，不要損害拆遷戶的權益。

議員游吾和表示，政府先前點交等工作進度落後起碼1年，但是上述樓地板勘驗獎勵的期限不變，眼見不到1年，已取得建照的約300件，還有數千戶在申請建照中或尚未申請，就算安置街廓的拆遷戶大家都拿到建照，請問去哪裡找這麼多營造商，要在不到1年的時間把房子蓋到2樓，政府這樣不是擺明補助看得到拿不到？

議員徐其萬強調，政府做事要有彈性，航空城開發案一開始很多進度都落後，拆遷戶無論選安置街廓或安置住宅（配屋）要搬回來的時間一延再延，現在好不容易看到配地、配屋，一樣又碰上工程進度落後的問題。

徐其萬說，中央規定航空城選安置住宅的拆遷戶，必須在今年4月底完成點交8月入住，否則會面臨取消原拆遷補償15%的獎勵的問題，但是目前只有一個工區約百戶完成點交，其他近1800戶因為負責興建的市政府（代辦）還沒取得使用執照，無法辦點交，中央卻不管，要市政府自己辦法解決工程進度落後的問題。

另外，徐、游指出拆遷戶貸款也有問題，政府為航空城安排10家銀行和大園、蘆竹區農會服務貸款，去年央行打房限縮房貸，現在10家銀都推說沒有額度了，要拆遷戶找農會，農會卻因為政府規定的放款額度不足，幫不上忙，市政府向中央反映了，都說會協調解決問題，但是到現在連個影子都沒有，推得乾淨，到時候拆遷戶辦不了貸款豈不是就違約，獎勵補助全沒了。

兩位議員也不滿政府要選技安置街廓的拆遷戶，自行負擔重建水電配線的費用，徐其萬說，接到的陳情案，有一件要自行負擔50萬元，其他都是數萬到十多萬元不等。

桃園市地政局、都發局說明，上述問題因為裁示的權責在中央，市府已經向中央反映，交通部和中央航空城推動小組委員會已經出面協調，市府也會為拆遷戶爭取應有的權益。