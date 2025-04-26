影／鐵馬進香車隊出發 重現半世紀前的苗栗進香風情

苗栗市公所辦的「鐵馬進香」活動今天清晨出發，300多名自行車騎士在市長余文忠和代表會主席陳仁杰帶領，追隨媽祖婆的三輪車座駕踏上往返345公里的北港進香旅程，展現信仰精神與毅力。

今年鐵馬進香增加昨晚舉辦的「選手之夜」，明天返回後也安排「感恩之夜」。

今天清晨6點多，苗栗天后宮管委會的委員率鼓號隊列陣，展現磅礡氣勢，為進香隊伍祝福開路；象徵神聖與榮耀的「媽祖座駕3.0版」三輪車也隨車隊啟動，媽祖及護衛大將軍千里眼、順風耳神尊安座其中，為鐵馬行程庇佑護航。

苗栗市公所2018年首度推出「復刻版」鐵馬進香，盼重現半世紀以前苗栗民眾騎自行車往返北港進香的風情和盛況，騎士報名都出現「秒殺」熱潮，這項活動因疫情曾停辦2年，2022年恢復舉辦。

今年鐵馬進香團除了市公所團隊與多位代表、里長共襄盛舉，衛福部苗栗醫院與弘大醫院也響應，由醫護人員組隊隨行騎乘。進香隊伍中，苗栗在地騎士張德煒已80歲，還有來自台中的14歲小騎士梁祐嘉，大家以虔誠的信仰之心，挑戰往返345公里的北港進香之旅。

市長余文忠出發前致詞，強調苗栗鐵馬進香已成為地方特色進香活動，每位參加者都是信念的實踐者。感謝各界支持與參與，讓鐵馬進香不只是傳統的延續，更是文化的凝聚；進香隊伍自苗栗市出發，沿途將經過多座廟宇，一路祈福交流，把信仰的溫度傳遞到每個角落。

鐵馬進香團預計今天傍晚抵達北港朝天宮，明天回程時，在最後一個休息點新川里「五福宮」，將安排由100台YouBike騎士組成的迎駕隊伍，與進香車隊一同前往縣府，明晚還有「感恩之夜」活動推出。