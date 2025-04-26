特色公園被評缺失多 桃園市府：逐一改善

桃園市長張善政上任後致力打造特色公園，雖然第一階段規畫的7座旗艦型公園已於本月全數完工，但陸續因遊具毀損、修繕緩慢和設備欠缺全齡化等情形被詬病，引發民代關切；工務局表示，接獲相關問題後已陸續處理，正逐一改善。

桃園市八德區楓樹腳公園本月初落成啟用，大批民眾慕名前往，但公園周邊欠缺停車空間，違停影響當地交通，周邊居民抱怨連連；議員呂林小鳳也接獲民眾陳情，指公園缺少親子互動遊具，且開放時間與周邊住戶作息不符，建議改善；議員許家睿則反映遊具材質容易產生靜電，民生汙水易流進公園，高架棧道間隙過大也有絆倒風險。

除了楓樹腳公園，議員徐其萬也反映華興池公園灑水澆花設施會噴到步道，反映多次不見改善，指該處夜間照明不足，地面濕滑恐釀意外，衍生國賠案件；議員劉曾玉春也說中壢光明公園啟用沒多久，設備就壞掉，也盼重現過去聲光水舞效果，吸引夜間人潮。

工務局表示，目前已編列650萬元改善楓樹腳公園相關缺失，其他公園問題也依合約保固項目請廠商修繕。根據調查，公園遊具毀損最大問題在於民眾未依正確方式使用，確實有困擾，已安排人力加強巡查及告誡，盼能提高妥善率。

另外，議員鄭淑方指公園權責分散在工務局、水務局及各地公所，建議市府成立公園管理處，集中管理更有效率；工務局長汪在宙表示，目前市府人力恐難有此編制，但市府有公園會報，若公園有缺失或其他問題，都會在會報中提出討論改進。