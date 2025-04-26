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一次看12輛 苗栗火車頭園區開幕
全台唯一、斥資逾10億元的苗栗火車頭園區昨天開幕，5700坪廣大空間不僅陳列12輛火車頭，還有豐富的鐵道歷史及文化介紹，中央及地方都盼此基地能帶動苗栗觀光，台鐵公司更目標3年內參觀人數破百萬。
苗栗火車頭園區前身為火車頭文物陳列館，6年前，地方原想爭取4千萬整建廢棄宿舍，但時任行政院長的蘇貞昌視察後，見此處陳列的蒸汽火車頭、車廂和投煤練習場極具特色，認為值得開發，一口氣提升成10億元的大型規畫，全區經過改造，除了原有的設備，還多了客家元素與文創展示空間。
台鐵總經理馮輝昇表示，苗栗火車頭園區有許多特色，只有此處可搭火車直達，也只有此處可同時觀看「正線」列車運轉。此外，園內12輛火車頭車齡合計超過8百歲，除了全球僅存的DT561美製蒸汽火車頭，還有日製CT152蒸汽火車頭、台灣自行拼裝LDH101及俗稱「大恐龍」的蒸汽救險吊車。園區除了鐵道文物陳列，國立聯合大學在園區也設有客家文化館，行銷苗栗各項文化、產業及文創特色。
台鐵表示，園區已委外由民間業者經營，一般遊客門票100元，其中50元可抵消費，另贈送貓咪公仔「盲盒」一個，苗栗縣民憑證購票50元且可抵消費。
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