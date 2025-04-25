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掌握工作細節保持熱情 縣級模範勞工洪昌民談工作秘訣
新竹縣今天表揚模範勞工，縣級模範勞工洪昌民服務於山葉機車，年資21年，擔任製造部門組長，就讀機械科的他「一直都喜歡機車工業」，笑稱家中5輛機車都是山葉，「掌握工作細節，對工作保持熱情」，是他堅持在此服務長久的秘訣。
新竹縣政府今天下午辦理「114年新竹縣慶祝五一暨模範勞工表揚大會」，頒獎表揚縣級及新竹縣總工會共203位模範勞工及超額進用身障勞工之模範企業等。副縣長陳見賢表示，縣府將持續推動勞工相關福利照顧和工作環境改善等措施，與勞工朋友一起努力，創造竹縣的榮景。
模範移工瑪瑞娜(ULFA MARGIANTI)來自印尼，擔任家庭照顧員逾6年，在工作上盡心負責外，同時她也熱心協助同鄉溝通翻譯，也會適時照顧同鄉們的思鄉情緒。
瑪瑞娜說，她高中畢業就來到台灣，喜歡台灣的生活，為照顧家裡，她定期將部份薪資匯回家中，讓家裡2位妹妹能夠繼續讀書。工作方面，她盡心盡力的照顧生病的阿公，雇主家人也對她很好，與雇主互動就像「家人」一樣，台灣就像她第二個家。
新竹縣芳療整體保養職業工會的蘇龍瑚，他自創會10多年來，一路陪著工會成長與茁壯，並積極規畫辦理各項職訓課程，提升會員們的專業技能與知能的提升。蘇龍瑚說「是金子總會發光」，只要扎扎實實、甘於吃苦、樂於奉獻，對工作抱持高度負責的工作態度，一定會在平凡的工作崗位上創造出人生的輝煌。
竹縣總工會理事長陳福俊表示，感謝縣府給予基層工會的協助，讓各級工會、總工會的會務推動都能夠很順利地來推展，總工會在今年度辦理多場活動及教育訓練，還有為期6個月的自主學習計畫，希望大家踴躍報名參加。縣府勞工處代理處長蔡淑貞表示，縣級模範勞工可獲頒6000元獎金及獎牌，以表達縣府對模範勞工的最高敬意。
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