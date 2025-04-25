影／斥資逾10億打造諸多「唯一」 苗栗火車頭園區開幕

斥資逾10億元打造的「苗栗火車頭園區」上午開幕，這是全台唯一以火車頭為主題的鐵道文化園區，園內展出的火車頭有的已是全球僅存，園區規畫的展區內容豐富多元，並結合在地客家文化，期盼成為帶動苗栗觀光發展的「火車頭」，台鐵公司希望3年內參觀人數突破百萬，對園區經營前景十分樂觀。

苗栗火車頭園區毗連苗栗火車站，占地5700坪，歷經6年規畫、施工、招商等作業，整個園區環境大改造。台鐵總經理馮輝昇強調，苗栗火車頭園區具有許多特色及「唯一」，全台各地的鐵道園區，只有苗栗園區可同時觀看「正線」列車運轉，搭火車即可直達，非常特殊。

客委會主委古秀妃、苗栗縣長鍾東錦、台鐵公司及中央相關單位主管多人參加開幕典禮。

台鐵產發處簡介園區，強調園區工程獲得道路工程金質獎、金路獎，都是最高榮譽，在雙金加持下，園區充分設計軟、硬體設施，將會是鐵道迷的天堂、親子遊樂園及全台打卡熱點，整個站場及園區的環境評比打敗台北車站，勇奪第一，未來將成為「苗栗新商圈」；園內展出的12輛火車頭，車齡合計遠超800歲。

6年前時任行政院長的蘇貞昌視察苗栗火車頭文物陳列館，認為展出的蒸汽老火車頭及各類老車頭、車廂、投煤練習場都深具特色，值得大力開發，地方原本想爭取4000萬元整建廢棄宿舍「鐵路一村」作為文創小舖，在蘇貞昌支持下，全案一口氣提高成為10億元的大型規畫案。

馮輝昇指出，台鐵開發火車頭園區過程面臨一些挑戰，原本還擔心未來能否吸引來客，但依目前規畫完成的軟硬體設施、並結合客家文化、親子遊憩互動等多項元素，同時能連結舊山線及其他鐵道園區，讓台鐵對苗栗火車頭園區的前景深感樂觀。

他說，苗栗火車頭園區有許多「唯一」，展出的12輛火車頭，其中DT561美製蒸汽火車頭已是全球僅存、日製CT152蒸汽火車頭及台灣自行拼裝LDH101、木造車廂，還有被稱為「大恐龍」的蒸汽救險吊車、投煤練習場，如今也都是全台或全亞洲的「唯一」，台鐵未來將搭配各型觀光列車，結合苗栗火車頭園區規畫套裝遊程。

古秀妃強調，台鐵不論是基層員工或高階主管，客家人的比例最高，也凸顯客家族群吃苦耐勞的性格，在台灣鐵道發展史上付出心力，貢獻良多。

國立聯合大學也配合在園區設有客家文化館，行銷苗栗各項文化、產業及文創特色。