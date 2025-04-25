桃園表揚378位模範勞工 市長張善政：提高技能韌性抗美關稅

桃園市長張善政今天出席五一勞動節模範勞工表揚典禮，表示桃園是全台最大的工業城市，產值連年蟬聯全國第一，去年更高達4兆7千億元，這些成果都是勞工朋友日積月累、辛勤付出的結晶。

張善政說，五一勞動節即將到來，今日表揚378位模範勞工，感謝勞工朋友在各自工作崗位上的傑出表現與貢獻，市府也將持續與勞工朋友站在同一陣線，努力解決各項勞動問題，共同打造更優質的就業與勞動環境。

張善政指出，近期美國的對等關稅即將扣門，地方政府與中央責無旁貸。對此，市府已率先主動與中央反映，並提出因應及配套措施，力求將美國關稅帶來的衝擊降到最小。此外，市府也在過去2年協助桃園產業推動智慧製造，更於今年開設智慧產業學院，相信透過這些措施，不僅可讓勞工朋友的技能更上一層樓，也讓桃園的產業在面對困境時，有足夠的韌性將危機化為轉機，一同適應未來的產業轉型，攜手企業克服一次次的難關。

勞動局表示，市府非常重視勞工的教育環境資源及權益。今年度便編列2160萬元補助工會辦理勞工教育及育樂活動，也透過辦理勞動法規、職業安全衛生法等法令宣導，讓更多勞工瞭解勞動相關法規，也增進勞工專業技能及舒緩工作壓力。

勞動局也在勞工教育大樓整合勞工教育訓練教室、就業服務台、就業職訓服務處、勞資爭議調解會議室、庇護工場、視聽教室等多功能空間，持續落實「勞工五夠力」的政策，持續協助企業建立優質、安全的職場環境，造福及保障每一位勞工的權益。