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桃園表揚378位模範勞工 市長張善政：提高技能韌性抗美關稅
桃園市長張善政今天出席五一勞動節模範勞工表揚典禮，表示桃園是全台最大的工業城市，產值連年蟬聯全國第一，去年更高達4兆7千億元，這些成果都是勞工朋友日積月累、辛勤付出的結晶。
張善政說，五一勞動節即將到來，今日表揚378位模範勞工，感謝勞工朋友在各自工作崗位上的傑出表現與貢獻，市府也將持續與勞工朋友站在同一陣線，努力解決各項勞動問題，共同打造更優質的就業與勞動環境。
張善政指出，近期美國的對等關稅即將扣門，地方政府與中央責無旁貸。對此，市府已率先主動與中央反映，並提出因應及配套措施，力求將美國關稅帶來的衝擊降到最小。此外，市府也在過去2年協助桃園產業推動智慧製造，更於今年開設智慧產業學院，相信透過這些措施，不僅可讓勞工朋友的技能更上一層樓，也讓桃園的產業在面對困境時，有足夠的韌性將危機化為轉機，一同適應未來的產業轉型，攜手企業克服一次次的難關。
勞動局表示，市府非常重視勞工的教育環境資源及權益。今年度便編列2160萬元補助工會辦理勞工教育及育樂活動，也透過辦理勞動法規、職業安全衛生法等法令宣導，讓更多勞工瞭解勞動相關法規，也增進勞工專業技能及舒緩工作壓力。
勞動局也在勞工教育大樓整合勞工教育訓練教室、就業服務台、就業職訓服務處、勞資爭議調解會議室、庇護工場、視聽教室等多功能空間，持續落實「勞工五夠力」的政策，持續協助企業建立優質、安全的職場環境，造福及保障每一位勞工的權益。
工策會執行長王智弘、桃園市總工會理事長陳若蘭、桃園市職業總工會理事長楊震東、桃園市產業總工會副理事長黃裕屏、桃園市勞資爭議調解處理協會理事長蕭志維及桃園市勞資關係發展協進會理事長謝長均都到場祝賀模範勞工。
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