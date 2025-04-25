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超烏龍！以為中壢臨時車站瓦斯外洩… 一查「這東西」釀禍
中壢臨時車站今上午8時45分許，有民眾於南下第二月台聞到瓦斯味，消防人員及欣桃瓦斯獲報後，皆立即前往檢測，不過檢測數值皆0。鐵道局北部工程分局回應，因鑽堡機壞掉漏油，漏油所產生的異味，後來先停工並先暫停使用機具，味道漸散，目前已復工。
市議員黃敬平今於臉書表示，台鐵中壢車站臨時站旅客候車時，因為聞到現場飄出濃濃的瓦斯味，懷疑是緊臨隔壁正在施工的台鐵中壢車站鐵路地下化施工現場，可能有瓦斯氣體外洩，鐵路警方及消防隊人員接獲通報，擔心引發意外，不敢大意。
消防第二大隊獲報後，立即前往檢測，不過現場風大，雖有聞到瓦斯味，檢測數值卻是0。不過月台內及臨時站工區未有瓦斯管線，僅周邊道路的確有臨時瓦斯管線，欣桃瓦斯也前往檢測，未發現有挖破等情況，檢測數值也是0。
鐵道局北部工程分局說，聞到異味就立即停工，後來發現是鑽堡機壞掉漏油，漏油所產生的異味，目前先暫停使用機具，味道漸散後已復工。
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