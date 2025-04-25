桃園打造淨零生活 結合4大賣場GOGO實現綠色消費

桃園市環保局結合世界地球日、母親節，推出「淨零生活綠色消費GOGO購」，攜手大潤發八德、平鎮店、國軍福利站內壢店及愛買桃園店，明天（26日）至5月10日號召市民用行動支持低碳生活。

活動期間消費指定商品有優惠，還能參加抽獎贏好禮，詳情請關注「桃園環保局 護守桃花源」粉專。

環保局長顏己喨表示，今年活動聚焦在「衣－友善環境綠時尚」、「住－居住品質提升」、「行－低碳運輸網絡」、「購－使用取代擁有」4大主題，透過綠色商品展售、限時好康與互動體驗，引導市民將綠色理念融入日常生活。

活動期間合作的大賣場展售多款具有環保標章，與標示碳足跡的綠色商品，讓市民能以實惠價格選購環保友善好物，周末還有趣味闖關與現場體驗活動，完成闖關活動可獲得「推推樂」抽獎機會，得獎者組隊參加現場雙人挑戰賽，可免費帶回價值3000元的綠色好禮。

環保局表示，周末規畫首場活動，邀請全桃園第一處專門回收二手牛仔褲的「布藝Young修惜站」團隊，該站由身障家庭的主要照顧者組成，透過布藝手作兼顧生計與照顧責任，團隊不僅自力更生，也提供身障者就業機會，培訓弱勢青年習得布藝技能，回收二手丹寧布，轉製成兼具美感與實用的環保產品例如手提包、杯袋與飾品等，展現「零廢棄也可以很時尚」的理念。

配合活動現場捐贈2件「牛仔褲」，就贈送環保洗衣精乙瓶唷，後續場次也會配合不同的淨零生活主題設置宣導攤位，透過輕鬆的購物活動，引導市民培養自備環保杯具與購物袋、減少不必要衣物採購、優先搭乘大眾運輸等生活習慣，齊心減碳邁向淨零轉型，打造更永續更宜居的桃園。