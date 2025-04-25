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誰說香氣不能賣？林保署就賣台東好氣味

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
林業保育署台東分署利用台東好山好水好空氣的天然條件，致力「山林製造」理念，推出了台東森林植萃系列精油，賣好氣味，大受消費者喜愛。記者尤聰光／攝影
林業保育署台東分署利用台東好山好水好空氣的天然條件，致力「山林製造」理念，推出了台東森林植萃系列精油，賣好氣味，大受消費者喜愛。記者尤聰光／攝影

永續經營森林及促進國產材全材利用，林業保育署台東分署利用台東好山好水好空氣的天然條件，致力「山林製造」理念，開發木材以外具發展潛力的森林資源多元產品，推出了台東森林植萃系列精油，賣好氣味，大受消費者喜愛。

林保署台東分署表示，「山林製造」是林業保育署致力創造山林永續的消費生態代名詞，展現「地產地銷」概念，持續透過異業加盟合作，推廣友善環境的優質森林系產品，也藉此吸引民眾關注及支持森林永續經營及自然保育。

手上塗抹山林製造的精油，陣陣的精油香氣撲鼻而來，彷彿走進森林裡聞到大自然的芬芳，整個人舒活起來，這好氣味就是林保署台東分署產官學多方合作產製的台東得天獨厚的天然氣味，發展地方山林特色產業，活絡在地綠色經濟。

林保署台東分署長吳昌祐說，產製的好氣味絕對都是採用台東植萃，目前不只有精油，甚至洗沐商品也都有，有效增加產地就業機會及減少碳足跡，也能發揮全材利用，創造森林多元價值；這些純天然精油產品，可放心大口呼吸，因為你聞到的都是天然氣味。

據了解，林保署台東分署不僅賣香氣，也輔導生產林下經濟，包括蜂蜜、段木香菇、放山雞、貓砂及啤酒等，深受消費者青睞，有效發展綠色經濟。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台東山林製造的精油，會讓人彷彿走進森林裡聞到大自然的芬芳，舒活起來。記者尤聰光／攝影
台東山林製造的精油，會讓人彷彿走進森林裡聞到大自然的芬芳，舒活起來。記者尤聰光／攝影
林業保育署台東分署利用台東好山好水好空氣的天然條件，致力「山林製造」理念，推出了台東森林植萃系列精油，賣好氣味，大受消費者喜愛。記者尤聰光／攝影
林業保育署台東分署利用台東好山好水好空氣的天然條件，致力「山林製造」理念，推出了台東森林植萃系列精油，賣好氣味，大受消費者喜愛。記者尤聰光／攝影

台東 氣味 永續

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