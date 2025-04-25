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豪華菜色只要50元！中醫大新竹附醫開放中午送醫EMT用餐

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣消防局救護科長劉彥承表示，感謝中醫大新竹附醫體恤消防救護人員的辛勞，特別是考量到同仁在執勤救護時，往往無法按時用餐，甚至得忍受飢餓繼續投入工作。圖／中醫大新竹附醫提供
新竹縣消防局救護科長劉彥承表示，感謝中醫大新竹附醫體恤消防救護人員的辛勞，特別是考量到同仁在執勤救護時，往往無法按時用餐，甚至得忍受飢餓繼續投入工作。圖／中醫大新竹附醫提供

為體恤消防救護人員執勤辛勞，並考量他們因緊急救護常錯過用餐時間，中國醫藥大學新竹附設醫院開放員工餐廳於中午時段，提供送醫到院的消防救護人員購餐服務，豐盛健康的特大便當只要50元，讓基層消防員直呼「太佛心了！」

新竹縣消防局第一大隊光明分隊在粉絲頁指出，上個月開始，中醫大新竹附醫體恤救護員們辛苦，開放他們的員工餐廳給EMT們購餐，只要在11點30分至12點30分送醫到中醫大，跟警衛拿取購餐證即可至B1員工餐廳購買員工餐「真是太佛心了」。

不少消防員聞訊，紛紛留言：「價錢已經不是重點，挺各位的心才是王道啊！」「看來已經超越飲料、小點心跟休息室了...羨慕」、「台南已羨慕」、「難怪同仁想調竹縣」、「各分隊開始拿捏只准送中國醫的案件出勤時間」。

中醫大新竹附醫表示，為體恤消防救護人員執勤的辛苦，並考量救護人員在送醫執勤後，往往已過用餐時間，而外出尋找餐點不僅耗費時間，還可能面臨因非用餐時間、選擇受限的困擾，院方上月起，開放周一至周五中午用餐時間（11點30分至12點30分）讓送醫到中醫大的救護人員，都可以憑購餐證至員工餐廳購買員工餐。

中醫大新竹附醫說明，院長陳自諒為體恤醫護、醫技以及行政同仁，特別成立員工餐廳，並找來經衛福部食藥署HACCP評鑑通過的廠商，提供色香味俱全的菜色給員工，所有菜色均經營養科把關，每份餐點包括一樣肉類主菜以及4道配菜，以及五穀雜糧飯，約100元的餐點，員工只要自付50元即可享用。

新竹縣消防局救護科長劉彥承表示，感謝中醫大新竹附醫體恤消防救護人員的辛勞，特別是考量到同仁在執勤救護時，往往無法按時用餐，甚至得忍受飢餓繼續投入工作。

中醫大員工餐廳開放便當給救護人員使用，不僅讓大家能夠迅速補充體力，也帶來極大的便利，對院方的支持深表感激，這份溫暖的心意也讓他們在緊張的工作中得以稍作喘息，「再次謝謝你們對消防人員的體諒與幫助」。

每份餐點包括一樣肉類主菜、4道配菜以及五穀雜糧飯，中午時段執勤送醫至中醫大新竹附醫的救護人員，都可用50元員工價購買餐點。圖／中醫大新竹附醫提供
每份餐點包括一樣肉類主菜、4道配菜以及五穀雜糧飯，中午時段執勤送醫至中醫大新竹附醫的救護人員，都可用50元員工價購買餐點。圖／中醫大新竹附醫提供
每份餐點包括一樣肉類主菜以及4道配菜，以及五穀雜糧飯，約100元的餐點，員工只要自付50元即可享用。圖／取自光明消防分隊粉絲頁
每份餐點包括一樣肉類主菜以及4道配菜，以及五穀雜糧飯，約100元的餐點，員工只要自付50元即可享用。圖／取自光明消防分隊粉絲頁
每份餐點包括一樣肉類主菜、4道配菜以及五穀雜糧飯，中午時段執勤送醫至中醫大新竹附醫的救護人員，都可用50元員工價購買餐點。圖／中醫大新竹附醫提供
每份餐點包括一樣肉類主菜、4道配菜以及五穀雜糧飯，中午時段執勤送醫至中醫大新竹附醫的救護人員，都可用50元員工價購買餐點。圖／中醫大新竹附醫提供
每份餐點包括一樣肉類主菜、4道配菜以及五穀雜糧飯，中午時段執勤送醫至中醫大新竹附醫的救護人員，都可用50元員工價購買餐點。圖／中醫大新竹附醫提供
每份餐點包括一樣肉類主菜、4道配菜以及五穀雜糧飯，中午時段執勤送醫至中醫大新竹附醫的救護人員，都可用50元員工價購買餐點。圖／中醫大新竹附醫提供
每份餐點包括一樣肉類主菜以及4道配菜，以及五穀雜糧飯，約100元的餐點，員工只要自付50元即可享用。圖／取自光明消防分隊粉絲頁
每份餐點包括一樣肉類主菜以及4道配菜，以及五穀雜糧飯，約100元的餐點，員工只要自付50元即可享用。圖／取自光明消防分隊粉絲頁
中醫大新竹附醫說明，院長陳自諒為體恤醫護、醫技以及行政同仁，特別成立員工餐廳，並找來經衛福部食藥署HACCP評鑑通過的廠商，提供色香味俱全的菜色給員工。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫說明，院長陳自諒為體恤醫護、醫技以及行政同仁，特別成立員工餐廳，並找來經衛福部食藥署HACCP評鑑通過的廠商，提供色香味俱全的菜色給員工。圖／中醫大新竹附醫提供
為體恤消防救護人員執勤辛勞，並考量他們因緊急救護常錯過用餐時間，中國醫藥大學新竹附設醫院開放員工餐廳於中午時段，提供送醫到院的消防救護人員購餐服務。圖／取自光明消防分隊粉絲頁
為體恤消防救護人員執勤辛勞，並考量他們因緊急救護常錯過用餐時間，中國醫藥大學新竹附設醫院開放員工餐廳於中午時段，提供送醫到院的消防救護人員購餐服務。圖／取自光明消防分隊粉絲頁

中醫 新竹 餐廳

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