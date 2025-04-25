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遊具融入樂器！竹北遊戲場「星際航站」座落新工公園

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
安全護欄隱藏了巧思，融入鐵琴概念的樂器，讓孩子們在遊戲中敲擊出樂音，培養音樂素養。圖／市公所提供
安全護欄隱藏了巧思，融入鐵琴概念的樂器，讓孩子們在遊戲中敲擊出樂音，培養音樂素養。圖／市公所提供

竹北節氣公園「粉紅星河之夢」開箱後，位於竹北市新工五路新工公園內的遊戲場域也揭開嶄新面貌，這座公園不再只是傳統型的社區公園，而是打造為「星際航站」樂園，讓孩子們在遊戲中探索星際奧秘，體驗科技城市的創新與樂趣。

竹北市長鄭朝方表示，竹北為年輕城市，新生人口為全縣之冠，因此孩子的安全與快樂是城市之本，提供安全無虞的遊戲場域是竹北市積極推動政策之一。「星際系列」 主題遊戲場正陸續啟航，繼「星河之夢」後，第二站落腳於泰和里新工公園。這座全新遊戲場以太空衛星為靈感設計，象徵孩子們是未來的星際領航員，在歡笑與探索中啟程，勇敢航向未知的世界。

鄭朝方指出，公所投入約500萬，拆除擋路老舊泥座，提升公園的通透感，使視野更加開闊；而新式遊具結合綜合滑梯、爬網等挑戰性設施，刺激孩子手部精細動作。此外，安全護欄隱藏了巧思，融入鐵琴概念的樂器，讓孩子們在遊戲中敲擊出樂音，培養音樂素養，將美學、運動與音樂完美融合。而遊戲場域地面鋪設防墜礫石，有效減緩衝擊力道，提升遊戲安全性。

針對不同年齡層需求，亦規畫2歲以上幼童專區，設有雙寶式盪鞦韆，讓竹北市高出生率家庭的幼兒也能享有專屬的遊戲空間。同時，涼亭區不僅提供居民休憩，也讓一旁護理之家的長輩們有一處戶外社交的園地，長者可在涼亭內享受陽光與新鮮空氣，並與在公園遊玩的孩童互動，促進世代間的情感交流。

「星際航站」樂園讓孩子們在遊戲中探索星際奧秘，體驗科技城市的創新與樂趣。圖／市公所提供
「星際航站」樂園讓孩子們在遊戲中探索星際奧秘，體驗科技城市的創新與樂趣。圖／市公所提供

北市 竹北 鄭朝方

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