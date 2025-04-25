台灣燈會接駁車費未付 桃市府：5月1日前撥款

2025台灣燈會期間有不少遊覽車支援接駁，活動落幕已2個月，至今仍有業者拿不到錢，四處陳情民代求解；桃園市交通局表示，部分業者因為資料不足須補正，所以耽誤撥款時間，預計5月1日前完成撥款。

台灣燈會今年在桃園青埔舉行，因道路及腹地有限，市府鼓勵民眾搭大眾運輸工具前往，事前也規畫5條免費接駁車，活動期間因應假日大批人潮癱瘓交通，一度加開班次與路線，不過活動落幕至今2個月，桃園市議員彭俊豪接獲陳情，竟有客運業者還沒收到車資。

彭俊豪表示，接駁車司機很辛苦，燈會期間一天跑8到10趟，時間長達10小時，但有業者至今還收不到錢。據他了解，每輛遊覽車協助燈會期的接駁費用約10萬元，有業者支援80輛，現金流就被卡了快800萬元，他呼籲市府盡快處理。

交通局澄清，部分業者提供資料不完備，審查沒辦法過關，目前雖已補正，但資料驗收與複驗，還需一些時間，預計5月1日前會完成撥款。