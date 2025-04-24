防患未然！桃消前進桃捷綠線、藝文特區商場辦搶救演練

為強化災害應變及現場人員緊急處置能力，桃園市消防局三民分隊及桃園分隊今與民間聯合辦理災害搶救演練，包括桃園捷運綠線G08站及複合式商城，操作火災搶救、避難疏散暨天坑警戒等多項訓練，以提升消防與單位人員聯防協作及臨場應變能力。

三民分隊今於桃園捷運綠線G08站進行災害搶救演練，首先模擬施工現場因機具設備過度運轉導致過熱起火，現場工作人員立即通報119，並進行初期滅火及避難疏散作業。消防人員抵達後迅速部署水線，確認無人員受傷受困後順利撲滅火勢，防止災情擴大。

接下來則模擬站體施工地層不穩，導致路面局部下陷形成天坑，現場人員發現異常，立即搶修並啟動警戒機制，設置警示圍籬與標誌，並通報相關單位及交通疏導，避免行經此地人車造成事故。

三民分隊長黃柏豪表示，桃捷綠線施工期間風險多樣，尤其G08站位於重要交通樞紐，若發生緊急危害，影響層面甚廣。演練有助於強化工地人員警覺，並藉此讓消防單位進行實地演練，熟悉施工場域。

此外，桃園分隊今於藝文特區的複合式商場進行演練，該商城為新興熱門景點，搶救演練除著重在員工自衛消防編組訓練外，亦讓消防人員熟悉商場動線，以利有效率的救援，同時針對場所內的危險潛勢逐一檢視並應變。如場所內的餐廳除2家使用天然瓦斯外，其餘皆為用電，針對用火、用電及瓦斯安全部分，加強員工安全常識。

桃園分隊表示，演練出動第一次亮相的救災資訊平台車，車輛後方平台使用上掀式歐翼開啟，內部則是有三台大型螢幕可觀看現場圖資、360度環場，並採用AI消防安全管理系統，使救災幕僚能夠的掌握各項救災資訊。