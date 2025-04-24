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這消防分隊要顧桃園機場與高鐵等處 獲贈高階電擊器提升防護

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市消防局第三大隊大園分隊今獲贈一組可攜式高階監護電擊器。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第三大隊大園分隊今獲贈一組可攜式高階監護電擊器。記者周嘉茹／翻攝

桃園市大園地區涵蓋桃園國際機場、桃園高鐵等重要建設，案件量多元，桃園市消防局大園分隊今獲贈一組可攜式高階監護電擊器，捐贈者感念消防人員勤務繁忙中，仍能提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，希望捐贈可攜式高階監護電擊器，以實際行動支持消防救護工作，幫助地方上更多有需要的病患。

消防局表示，許美貞女士及陳光輝先生為正光隆環保有限公司董事長，長期熱心公益，回饋社會不遺餘力。今捐贈可攜式高階監護電擊器給消防局大園分隊，該電擊器一台多功能性的高階醫療設備，具備呼吸速率、血壓、心律及血氧量測功能，同時整合AED、12導程心電圖、CPR反饋、手動電擊器等多項功能，不僅減輕所需攜帶裝備的重量，更提供強大完整功能，讓救護人員給予患者更高品質的急救處置。

消防局表示，大園地區因航空城開發計畫、亞洲矽谷計劃等建設，轄內涵蓋桃園國際機場、機場捷運並鄰近桃園高鐵，人口快速成長，轄區救護案件多樣化，充足的緊急救護量能尤為重要。桃園市消防局連續3年蟬聯甲組團隊金質獎，到院前心肺功能停止患者康復出院人口比率及旁觀者急救率逐年提高，將積極充實各項救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升。

桃園市消防局第三大隊大園分隊今獲贈一組可攜式高階監護電擊器。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局第三大隊大園分隊今獲贈一組可攜式高階監護電擊器。記者周嘉茹／翻攝

患者 桃園 機場捷運

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