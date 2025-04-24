邀國際藝術家共創「遊戲革命」 桃園兒美館：告別制式遊具

桃園市兒童美術館「外掛學校」創新計畫今年以「和孩子們一起一起」為主題，盼打造跨世代「共玩共作」的社群經驗，5月起也將推出系列講座與工作坊，邀請瑞士兒童設計藝術家Lisa Marie Bengtsson、藝術家陳豪毅及陶藝教師施姵伃分享藝術實踐經驗與觀點。

「外掛學校」自2024年啟動，致力於將美術館轉化為多元知識與實踐激盪的場域。今年以「和孩子們一起一起」為核心精神，從「關於兒童、為了兒童」出發，進一步探索「與兒童一起」及「兒童自主」的可能性，邀請親子家庭、社區志工、藝術家及館員共同參與設計與建造臨時遊戲場。

春季以來，兒美館開展「手作共玩／社區共實」培力工作坊，16組學員在專家團隊引導下，逐步探索兒童參與的可能性。工作坊邀請的專家陣容，包括超越遊戲的李玉華、王惇蕙、藝術統合教育專家春捲老師、火星上的藝術課創辦人萊姆老師等人，透過「美術館怎麼玩」、「藝術融合環境營造」等主題，帶領學員探索遊戲的無限可能。

最精彩的莫過於兒童節當天限定開放的「開放遊戲場」。這裡沒有塑料溜滑梯和制式遊具，取而代之的是學員與孩子們共同打造的「瞭望高塔」、「綠地滑坡」、「誤點車站」和充滿想像力的「海盜船」。在8個開放場次中，孩子們攀爬、瞭望、擺動、大笑，盡情展現創造力與自主性。每場次結束時，萊姆老師還引導孩子們寫下對美術館的願望折成紙飛機，讓夢想在館內飛翔。

兒美館表示，下一階段的「一起一起」分享會與工作坊即將於5月登場，探討「三代共融」、「設計／藝術／兒童創造」和「多元文化脈絡下同心協力」等議題。活動特邀瑞士兒童設計藝術家Lisa Marie Bengtsson、藝術家陳豪毅及陶藝教師施姵伃分享經驗，並邀請工作坊學員現身說法，共同回顧與反思遊戲場共創歷程。首場「一起一起」分享會將於5月4日下午2點舉行，歡迎有興趣的民眾參與。