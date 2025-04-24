三義大雨沖刷 砂石場圍籬倒塌壓毀電桿停電

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場擋土圍籬，經過昨天大雨沖刷倒塌，造成一旁農路多支電桿斷裂，當地住戶和農場斷電多時。台電今天表示，須待道路土石清除後儘速搶修。

三義鄉鯉魚潭村村長詹源添指出，昨天上午一陣滂沱大雨後，砂石場附近3戶住家及4處農場陸續斷電，查看後發現砂石場以水泥塊堆疊築成的擋土圍籬連同鐵皮整片倒塌，導致緊鄰農路的多支電桿、樹木遭壓毀斷裂。

詹源添表示，現場共約6支電桿斷裂、傾斜，有的壓毀農戶工寮屋頂、鋼樑，也有部分擋土水泥塊直接掉進一旁的草莓田，所幸當時沒有人員經過。

詹源添說，砂石場堆置的土石約有3層樓高，又緊貼著擋土圍籬，疑因大雨沖刷，土石吸附大量雨水不堪負荷，才整個向外傾倒崩塌，如果土石堆置區移往場內空地，應該就不會發生這種事。

由於電桿斷裂倒塌，附近3戶住家、4處農場工寮已斷電多時。周姓住戶指出，斷電造成生活極大困擾，擔心冰箱需要冷凍的食品腐敗，只能先以簡易發電機應急；抽水馬達也停擺，水不敢多用。

詹源添指出，目前由砂石場業者出面清理道路砂石、調送發電機，暫時協助住戶供電，並已通知台電希望盡快搶修。

台電苗栗區營業處表示，現場影響用電共7戶，因道路狹小，須待坍方土石清除後，搶修工程車才能進場，為避免入夜視線不佳造成施工危險，且現場為農業灌溉用電，已與用戶說明搶修期程，預計明天上午進場復舊，預計搶修時間約1天。

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場經23日大雨後，發生土石及圍籬崩塌，造成緊鄰場外的農路電桿斷裂。台電24日表示，待道路土石清除後會儘速搶修。（民眾提供）中央社

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場23日大雨後發生擋土圍籬崩塌，緊鄰場外的農路電桿斷裂影響周邊供電，還有大型水泥塊直接滾進草莓田。（民眾提供）中央社