快訊

黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

政院4100億特別預算「僅930億因應美關稅」 黃國昌：別愚弄台灣人

俄大規模空襲！基輔遭致命攻擊至少9死63傷 澤倫斯基急返烏國

三義大雨沖刷 砂石場圍籬倒塌壓毀電桿停電

中央社／ 苗栗縣24日電
苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場擋土圍籬遭逢大雨沖刷發生崩塌，導致一旁農路多支電桿斷裂，當地住戶和農場停電多時。（民眾提供）中央社傳真 114年4月24日
苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場擋土圍籬遭逢大雨沖刷發生崩塌，導致一旁農路多支電桿斷裂，當地住戶和農場停電多時。（民眾提供）中央社傳真 114年4月24日

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場擋土圍籬，經過昨天大雨沖刷倒塌，造成一旁農路多支電桿斷裂，當地住戶和農場斷電多時。台電今天表示，須待道路土石清除後儘速搶修。

三義鄉鯉魚潭村村長詹源添指出，昨天上午一陣滂沱大雨後，砂石場附近3戶住家及4處農場陸續斷電，查看後發現砂石場以水泥塊堆疊築成的擋土圍籬連同鐵皮整片倒塌，導致緊鄰農路的多支電桿、樹木遭壓毀斷裂。

詹源添表示，現場共約6支電桿斷裂、傾斜，有的壓毀農戶工寮屋頂、鋼樑，也有部分擋土水泥塊直接掉進一旁的草莓田，所幸當時沒有人員經過。

詹源添說，砂石場堆置的土石約有3層樓高，又緊貼著擋土圍籬，疑因大雨沖刷，土石吸附大量雨水不堪負荷，才整個向外傾倒崩塌，如果土石堆置區移往場內空地，應該就不會發生這種事。

由於電桿斷裂倒塌，附近3戶住家、4處農場工寮已斷電多時。周姓住戶指出，斷電造成生活極大困擾，擔心冰箱需要冷凍的食品腐敗，只能先以簡易發電機應急；抽水馬達也停擺，水不敢多用。

詹源添指出，目前由砂石場業者出面清理道路砂石、調送發電機，暫時協助住戶供電，並已通知台電希望盡快搶修。

台電苗栗區營業處表示，現場影響用電共7戶，因道路狹小，須待坍方土石清除後，搶修工程車才能進場，為避免入夜視線不佳造成施工危險，且現場為農業灌溉用電，已與用戶說明搶修期程，預計明天上午進場復舊，預計搶修時間約1天。

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場經23日大雨後，發生土石及圍籬崩塌，造成緊鄰場外的農路電桿斷裂。台電24日表示，待道路土石清除後會儘速搶修。（民眾提供）中央社
苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場經23日大雨後，發生土石及圍籬崩塌，造成緊鄰場外的農路電桿斷裂。台電24日表示，待道路土石清除後會儘速搶修。（民眾提供）中央社

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場23日大雨後發生擋土圍籬崩塌，緊鄰場外的農路電桿斷裂影響周邊供電，還有大型水泥塊直接滾進草莓田。（民眾提供）中央社
苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場23日大雨後發生擋土圍籬崩塌，緊鄰場外的農路電桿斷裂影響周邊供電，還有大型水泥塊直接滾進草莓田。（民眾提供）中央社

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場擋土圍籬因不堪大雨沖刷崩塌，導致一旁農路多支電桿斷裂，7戶住家、農場停電，現場狼藉。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月24日 中央通訊社
苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一處砂石場擋土圍籬因不堪大雨沖刷崩塌，導致一旁農路多支電桿斷裂，7戶住家、農場停電，現場狼藉。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 114年4月24日 中央通訊社

住戶 台電 砂石

延伸閱讀

又是酒駕！台中47歲男不聽勸 撞兩車和電桿肇逃一次兩罪送辦

彰化離奇車禍 阿姨載外甥女自撞電桿畫面曝光

彰化秀水發生車禍 阿姨騎機車載外甥女疑撞上電桿均命危

疑嘉義深夜大風雨讓視線受阻 大貨車撞電桿「衝破民宅」駕駛受困

相關新聞

平鎮復旦里守望相助隊成立2年 百支隊伍脫穎而出獲獎

為強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係，桃園市警察局今舉行績優治安社區認證標章頒獎典禮，桃園市長張善政前往平鎮區...

桃園兒美館「外掛學校」邁入三階段 將推系列工作坊講座

由桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的...

台灣燈會主燈何去何從？ 桃園市府屬意台鐵旁邊這塊地

2025台灣燈會落幕至今2個月，主燈拆除暫存機場捷運機廠空間，地方關切未來何去何從，民代建議尋找合適地點重設；桃園市觀光...

用微笑畫出希望起點 豐邑攜藝術家用藝術陪伴桃山國小

讓藝術成為希望的種子，用微笑畫出希望的起點！豐邑集團今天攜手竹縣桃山國小在豐邑喜來登大飯店舉辦「藝術陪伴計畫-微笑美術館...

桃園近千家高風險工廠倉儲優先列管 限期申報原料產品

桃園市2022年3月美福倉儲大火連燒3周，市府為強化消防公安韌性及風險管理，2023年成立跨局處專案小組，副市長蘇俊賓督...

台灣燈會落幕2個月 接駁車司機怨還沒拿到車資

2025台灣燈會期間有不少遊覽車支援接駁，但活動落幕2個月，至今仍有業者拿不到錢，陳情民代求解；桃園市交通局表示，部分業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。