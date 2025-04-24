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平鎮復旦里守望相助隊成立2年 百支隊伍脫穎而出獲獎

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係，桃園市警察局今舉行績優治安社區認證標章頒獎典禮。圖／桃園市政府提供
為強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係，桃園市警察局今舉行績優治安社區認證標章頒獎典禮。圖／桃園市政府提供

為強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係，桃園市警察局今舉行績優治安社區認證標章頒獎典禮，桃園市長張善政前往平鎮區復旦里及中壢區幸福里頒獎並表示，復旦里和幸福里在里長陳振華及陳耀金的帶領下，雙雙獲得「績優治安示範社區」殊榮，感謝各守望相助隊夥伴的辛勤付出，使社區鄰里治安更上一層樓，並讓里民的生活更加安穩。

張善政指出，平鎮區復旦里守望相助隊成立2年，就於167支隊伍中脫穎而出獲獎，肯定守望相助隊積極投入巡守工作，並感謝隊員們齊心投入社區治安維護，為里民打造安全生活環境。

張善政表示，中壢區幸福里守望相助隊首次參與評選，就獲評為桃園市「績優治安示範社區」，足見守望相助隊為社區的付出，也期望隊員們能持續投入，一同維護社區治安，使幸福里越來越幸福。

桃園市議會議長邱奕勝指出，今張善政頒發2024年桃園市政府績優治安示範社區認證標章及工作經費6萬元予獲獎社區，以此肯定守望相助隊為社區治安維護的付出，期盼所有守望相助隊都能持續努力，共同打造安全宜居幸福城市。

警察局表示，市府每年均辦理「桃園市績優治安示範社區認證標章」，評核內容包括警政、社政及消防等3大面向，同時針對隊務運作、防災準備、婦幼安全維護以及犯罪協防評比，盼能夠提升社區安全維護，為市民朋友提供更加安全、穩定的居住環境。

警察局指出，市府十分重視守望相助隊的運作及福利，今年度編列約1億7560萬元運作經費，並自年起前年逐年編列預算為義警、民防、守望相助大隊採購制服及皮鞋，盼能成為各守望相助隊最堅強的後盾，共同維護社區治安。

為強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係，桃園市警察局今舉行績優治安社區認證標章頒獎典禮。圖／桃園市政府提供
為強化社區治安營造執行力，建立多元合作夥伴關係，桃園市警察局今舉行績優治安社區認證標章頒獎典禮。圖／桃園市政府提供

張善政 警察

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