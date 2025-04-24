桃園跨年晚會去年險難產 市府今年提早覓地「有6處口袋名單」

桃園去年跨年晚會招標不順，活動險些難產，連場地都是緊急商借和臨時趕工騰出，加上今年台灣燈會假日人潮癱瘓交通，不分黨派議員呼籲市府加強規畫大型活動能力；觀光旅遊局代理局長王麗娟允持續檢討，今年跨年已在覓地，有6個口袋名單，但計畫細節則有待進一步擬定。

桃園跨年晚會由觀旅局主辦，歷年活動經費均為950萬元加民間業者贊助，曾邀請動力火車、丁噹、八三夭、畢書盡等實力唱將輪番開唱，但去年招標不順，直到11月底才順利標出，後來也因場地是臨時尋找，動線瑕疵被人詬病。

觀旅局今赴議會工作報告，跨年晚會與台灣燈會執行成效備受關注，議員除了提及跨年晚會標案倉促，也點到台灣燈會假日人潮癱瘓交通窘況，要求局處人員未來舉辦大型活動要更嚴謹並未雨綢繆，避免臨時有變故無法因應。

桃園市議員張曉筠表示，鑒於去年跨年活動倉促臨時，今年應該提早準備；議員呂林小鳳則指桃園棒球場過去曾辦多場演唱會，是不錯的選擇，而且五月天也曾在此辦跨年演唱會，若市府與五月天相結合，對地方觀光應有很大助益。

觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，今年底的跨年晚會場地已有幾個口袋名單，包括桃園棒球廠、中原文創園區、桃園藝文廣場、泰豐輪胎、中壢體育園區和機場捷運A20站周邊，不過活動對周邊商圈、住戶的影響及交通便利性有待評估，預計5月會有明確選址，地點確定就會進一步規畫活動內容。