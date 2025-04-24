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桃園兒美館「外掛學校」邁入三階段 將推系列工作坊講座

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
由桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的社群經驗。圖／桃園兒美館提供
由桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的社群經驗。圖／桃園兒美館提供

桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的社群經驗。5月起將推出一系列講座與工作坊，聚焦三代共融、設計/藝術/兒童領域創造、多元文化脈絡下同心協力等主題，並邀請瑞士兒童設計藝術家Lisa Marie Bengtsson、藝術家陳豪毅Akac Orat、陶藝教師施姵伃，分享他們在藝術實踐中的經驗與觀點，歡迎對藝術、設計與教育有興趣的大眾與工作者參加。

外掛學校活動分為三階段，第一階段從今年3月起舉行的培力工作坊，打造兒童參與的共玩社群；第二階段4月4日「開放遊戲場」，玩出自發性和創造力；而第三階段從5月起系列活動開跑，共創對話現場。

第三階段將有「一起一起」分享會、工作坊，及一系列的講座，探討「三代共融」、「設計/藝術/兒童領域創造」以及「多元文化脈絡下同心協力」等議題，活動邀請來自藝術、設計與教育領域的創作者與實踐者，分享他們的經驗與思考。

同時也邀請參與本年度工作坊的學員們，親身分享參與過程中的心得與獨特視角，透過交流回顧共創遊戲場的歷程，作為一次階段性的反思沉澱與再出發。首場「一起一起」分享會將於5月4日下午2點舉行，歡迎有興趣民眾共襄盛舉（報名資訊：https://tmofa.com/art05zJRJv）。更多活動詳情請至桃美館官網及臉書查詢。

由桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的社群經驗。圖／桃園兒美館提供
由桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的社群經驗。圖／桃園兒美館提供
由桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的社群經驗。圖／桃園兒美館提供
由桃園市兒童美術館策畫的教育學習創新實驗計畫「外掛學校」展期至6月1日，今年以「和孩子們一起一起」為核心，打造共玩共作的社群經驗。圖／桃園兒美館提供

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