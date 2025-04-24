台灣燈會主燈何去何從？ 桃園市府屬意台鐵旁邊這塊地

2025台灣燈會落幕至今2個月，主燈拆除暫存機場捷運機廠空間，地方關切未來何去何從，民代建議尋找合適地點重設；桃園市觀光旅遊局表示，目前屬意中原文創園區，但主燈有16萬顆LED燈，完整重現工程浩大，尚未定案，未來呈現方式也要再評估。

台灣燈會今年有別以往，主燈擺脫傳統生肖造型，以無限符號與球體等幾何形狀打造「無限樂園」主題，整座燈用了16萬顆LED燈，運作時除了絢爛燈光投射效果，還有無數影像變化，絢爛繽紛，科技感十足；

燈會結束後，各區燈飾由參展單位陸續領回，主燈因為是交通部觀光署打造後贈與桃園市政府，在未來存放地點出爐前，結構暫時收存在機場捷運機廠；桃園市議員于北辰、鄭淑方、黃家齊、林政賢和簡志偉等人都關心主燈未來去向。

簡志偉表示，主燈聲光效果好，應保留，讓燈會期間不能來的人有機會看到，增加觀光效益；于北辰表示，燈會雖然結束，但應該思考有什麼可東西可以留下來延續利用；鄭淑方則說，台灣燈會早在一年前就決定，當時就應該想好主燈未來能放哪裡。

據了解，市府早在燈會期間就曾商討主燈去留問題，保存地點包括桃園藝文園區、中壢中原文創園區和大溪兩蔣文化園區等，甚至考慮做縮小版，讓主燈更加親民，近期傳出中原文創園區可能性大。

觀光旅遊局代理局長王麗娟今赴議會工作報告，答詢時透露已會勘過中原文創園區，指該園區假日活動多，人潮聚集，且鄰近台鐵中壢段，如果設在這裡，可望成為中壢地標，無論開車、搭火車都能看到，增加旅客造訪地方意願。

不過，副市長蘇俊賓表示全案未定案，除了設備維護保養難易度，園區遊客與想要看主燈的遊客性質是否吻合也有待評估，且主燈設計本來就不適合長期延續，因此確切地點還要進一步討論。