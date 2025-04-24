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用微笑畫出希望起點 豐邑攜藝術家用藝術陪伴桃山國小
讓藝術成為希望的種子，用微笑畫出希望的起點！豐邑集團今天攜手竹縣桃山國小在豐邑喜來登大飯店舉辦「藝術陪伴計畫-微笑美術館」，見證偏鄉的孩子以畫筆畫出生命中最重要的微笑時刻，用創作點亮自己的人生。
這場藝術公益活動由藝術家楊鼎献、蔡蓉蓁擔任創作導師，親自陪伴偏鄉孩童創作，鼓勵孩子們勇敢描繪出屬於自己的故事。楊鼎献表示，微笑是無聲的語言，可跨越人心，透過創作讓孩子找到心中的力量，孩子學會以微笑面對生活的挑戰。
此次豐邑集團結合「豐藝館」的作品徵件活動與藝術家陪伴創作，從孩子的視角出發，讓藝術成為連結偏鄉與城市、夢想與現實的橋樑。孩子們雖身處資源有限的環境，卻透過畫筆展開無限想像與創意的世界。這些作品不只將在現場展出，更希望成為「傳遞希望」的媒介，讓社會大眾透過童真的筆觸，感受童心的藝術語言，及土地上最真摯的溫度。
豐邑集團總經理邱崇喆表示，建築不只是房子，而是有溫度的生活場域。豐邑從蓋房子走向心靈藝術，將持續提供藝術活動，與社會更多結合。
浩恩文教基金會執行長劉純芳說，今年是第二年陪伴計畫，豐邑長期投入藝術教育推廣，走入社區和偏鄉，這次邀請桃山國小的學生，以笑容與生命來做出「微笑美術館」，每張作品都是從心發聲。
豐邑集團長期推動社區文化與關懷行動，透過「豐生活」售後服務系統，將藝術與美學深植於日常，強化鄰里關係。從親子活動、文化推廣，到藝術教育的深入耕耘，持續強化社區凝聚力，打造富有人文關懷的生活空間。此次藝術陪伴計畫正是豐生活與豐藝館攜手發起的公益行動之一，未來也將持續整合企業與社會資源，深入更多偏鄉學校與社福團體，擴大藝術陪伴的影響力。
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