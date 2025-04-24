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桃園近千家高風險工廠倉儲優先列管 限期申報原料產品

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局為高風險工廠業者安排防災說明，同時講解修訂後的法規。圖／環保局提供
環保局為高風險工廠業者安排防災說明，同時講解修訂後的法規。圖／環保局提供

桃園市2022年3月美福倉儲大火連燒3周，市府為強化消防公安韌性及風險管理，2023年成立跨局處專案小組，副市長蘇俊賓督責增修「桃園市火災預防自治條例」，今年2月公告第一批工廠危險品、公共危險品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲高風險場所，近千家優先納管的業者必須在三個月內，完成申報場所存放及生產品的種類、數量和提報消防安全計畫。

環保局表示，修正後的火災預防自治條例，已有980多家合法的製造、儲存的工廠、倉儲需列管，超過900家屬於經發局列管，其中與消防局依權責同時列管的約600家，環保局列管14家先趨化學物質（可製造爆裂物的原類）運作場所，13家為工廠1家為附屬倉儲。

業者必須在3個月內申報儲存種類和數量與消防計畫至於未登記的工廠、倉儲，市府一旦掌握資料，也會要求業者並給予6個月的申報寬限期，與協助辦理工廠登記，以便掌握所有需列管的工廠。

環保局長顏己喨指出，化學物質涉及許多不同機關的管理，中央對化學品的管理方式及執行強度不一，早在火災預防自治條例增修前，市府就按毒性及關注化學物質管理法管制8大運作行為，已行之有年，整合上下游流向及申報勾稽比對體系完整。

「桃園市火災預防自治條例」完成增修後，去年10月25日上路，將低溫倉儲、工廠、違章倉庫等均納為公告管制對象，相關業者在工商登記時需詳實填報貯存物品種類、位置、數量等資訊，藉以建構桃園市全區防災安全管理網絡。

為提升火災預防高風險場所的安全韌性，環保局日前和今天先後舉辦3場次法規說明會，合計邀集約700家納管事業參與，除說明法規，及毒性與爆裂物先驅化學品管理常見違規缺失案例，也邀請環境部化學物質管理署派員，說明我國化學物質管理政策現況及未來國際發展趨勢，協助業者強化運作高風險場所安全韌性，達到減災、降災及防災之目的。

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