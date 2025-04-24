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玄通職業技能發展中心今揭牌 學員可原地考照及就業

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗農工115位師生也結合「青少年職場競爭力提升計畫」參訪玄通廠區與檢定設施，現場也由業師介紹技能訓練、檢定場地。圖／苗栗縣政府提供
苗栗農工115位師生也結合「青少年職場競爭力提升計畫」參訪玄通廠區與檢定設施，現場也由業師介紹技能訓練、檢定場地。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府、勞動部與玄通系統工程公司攜手合作，今天在玄通後龍廠區舉辦「玄通職業技能發展中心」揭牌儀式，同步宣傳首班開訓的「冷凍空調班」開始受理招生，現場並邀請苗栗農工上百位師生參訪玄通廠區與檢定設施。

活動現場由勞動力發展署桃竹苗分署分署長賴家仁、玄通系統工程公司總經理吳建成簽署合作意向書，縣長鍾東錦、議長李文斌共同見證，象徵產官攜手推動在地技能培訓與人才培育的新里程碑。

縣府表示，玄通系統工程擁有特級冷凍空調工程、甲級營造業、甲級電器承裝業及甲等自來水管承裝業等高規格專業資格，在後龍廠區設置檢定場，成為全國第一間同時取得冷凍空調裝修及室內配線等多項術科合格檢定場的企業，「玄通職業技能發展中心」也將是竹苗地區職訓與檢定重要據點。

首班開訓的「冷凍空調班」正在受理招生中，報名請至台灣就業通職業訓練網，期限至5月1日止，訓後還提供學員原地考照及媒合在地就業，符合特定身分學員更可申請職業生活津貼，協助在地青年提升技能、順利進入職場。

來自苗栗農工的師生共115人，上午也結合「青少年職場競爭力提升計畫」參訪玄通廠區與檢定設施，現場也由業師介紹技能訓練、檢定場地，並對職涯發展、就業資源與產業趨勢等說明，讓學生提前接觸產業環境，了解未來發展方向。

鍾東錦表示，技職教育是地方產業發展的根本，縣府將持續與中央、企業攜手合作，提供青年更多元的學習與就業機會，打造技能扎根、人才留鄉的良好環境。

苗栗縣政府、勞動部與玄通系統工程公司攜手合作，今天在玄通後龍廠區舉辦「玄通職業技能發展中心」揭牌儀式，同步宣傳首班開訓的「冷凍空調班」開始受理招生。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府、勞動部與玄通系統工程公司攜手合作，今天在玄通後龍廠區舉辦「玄通職業技能發展中心」揭牌儀式，同步宣傳首班開訓的「冷凍空調班」開始受理招生。圖／苗栗縣政府提供

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