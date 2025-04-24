台灣燈會落幕2個月 接駁車司機怨還沒拿到車資
2025台灣燈會期間有不少遊覽車支援接駁，但活動落幕2個月，至今仍有業者拿不到錢，陳情民代求解；桃園市交通局表示，部分業者因為資料不足須補正，所以耽誤撥款時間，預計5月1日前完成撥款。
台灣燈會今年在桃園青埔舉行，因道路及腹地有限，市府鼓勵民眾搭大眾運輸工具前往，事前也規畫5條免費接駁車，活動期間因應假日大批人潮癱瘓交通也加開班次與路線，不過活動落幕至今2個月，桃園市議員彭俊豪接獲陳情，有客運業者還沒收到車資。
彭俊豪表示，接駁車司機很辛苦，燈會期間一天跑8到10趟，時間長達10小時，但有業者至今還收不到錢。據他了解，每輛遊覽車協助燈會期間接駁費用約10萬元，有業者支援80輛，現金流被卡了快800萬元，呼籲盡快處理。
交通局表示，部分業者提供資料不完備，審查沒辦法過關，目前雖補正，但資料須要驗收與複驗，尚需一些時間，預計5月1日前會完成撥款。
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