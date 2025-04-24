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繪設「視覺化減速標線」地點 苗縣府5月底前盤點出來

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
有關繪設「視覺化減速標線」作業，苗縣府已要求各公所在5月底前先盤點出來，屆時再現勘請開口契約廠商進行繪設。圖／苗縣警局交通隊提供
有關繪設「視覺化減速標線」作業，苗縣府已要求各公所在5月底前先盤點出來，屆時再現勘請開口契約廠商進行繪設。圖／苗縣警局交通隊提供

交通新制上路，你注意到這種「斜斜的白線」了嗎？苗栗縣政府交通工務處針對重要及易肇事路口繪設「視覺化減速標線」作業，已要求各公所在5月底前先盤點出來，屆時再邀公所及警方共同現勘；交通工務處強調，確有必要就會畫，以提升駕駛人的警覺性與行車安全。

交通部去年7月修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」第159-1條，其中新增「視覺化減速標線」，用以警告車輛駕駛人前方路況特殊，車輛應減速慢行。

這種「斜斜的白線」繪設於車道兩側，視需要設於易超速、易肇事路段，標線為長100公分、寬20-30公分，依遵行方向往後斜45度之白色平行四邊形或採長方形設置，距車道兩側標線5-10公分，間隔為100公分，厚度以不超過0.2公分為原則；其距車道標線距離得依車道寬度酌予加大淨距。

縣警局交通隊表示，經分析統計後，建議在全縣18鄉鎮各前10處的易肇事及11處易超速路（口）段先行繪設「視覺化減速標線」；至於前方道路狀況有變化，例如：準備進入下坡、彎道、社區；前方有行人穿越道或校區；前方有無號誌的路口的情形，也建議可先行設置。提醒駕駛人以後看到這樣的標線，請放慢速度、提高警覺，保護自己也守護別人。

對此，苗栗縣政府交通工務處表示，去年底新制上路後，根據道安資料盤點易肇事路口，已在9處路口試繪設「視覺化減速標線」，今年則委請各鄉鎮公所自行先盤點，並在5月底前提列出來，有確切需求地點，經現勘後就會請開口契約廠商進行繪設。

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