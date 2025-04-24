台電施工 竹市崧嶺路4月30日停水4小時影響72戶

台灣自來水公司今天表示，配合台電施工，將於4月30日在新竹市崧嶺路區域停水，時間從下午1時至下午5時止，共計4小時停水施工，影響約72戶。

台灣自來水公司今天發布新聞資料指出，新竹給水廠為配合台電公司變壓器逾齡更換工程，將從4月30日的下午1時至下午5時停水，停水區域為崧嶺路181號至307號共72戶，民眾可多留意並提前儲水備用。

台灣自來水公司表示，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。