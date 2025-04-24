轟！雷聲嚇黑狗直衝診所又嚇護士 桃警抱緊尋主

桃園各地區昨天上午紛紛傳出恍如巨大爆炸巨響的雷聲，讓晨起跟著主人散步的黑狗ZUCCl嚇得掙脫牽繩失蹤；桃園警分局督察組巡官上午路過某診所前聽到護理師叫喊聲，原來是不明黑狗衝進診所引起騷動，經黃官安撫抱起ZUCCl返所尋主，根據項圈順利找到主人。

桃園分局說，督察組巡官黃培樺昨天上午外出督勤時，行經永安路某間中醫診所時，傳出陣陣護理師們的驚聲尖叫，主動進入探詢，原來是有隻戴著紅色項圈的黑狗突然衝進診所內，嚇壞一票護理師，由於黃培樺平常是愛狗人士，立刻進到診間輕聲安撫狗兒後，將黑狗裝進紙箱帶回分局。