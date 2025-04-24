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轟！雷聲嚇黑狗直衝診所又嚇護士 桃警抱緊尋主
桃園各地區昨天上午紛紛傳出恍如巨大爆炸巨響的雷聲，讓晨起跟著主人散步的黑狗ZUCCl嚇得掙脫牽繩失蹤；桃園警分局督察組巡官上午路過某診所前聽到護理師叫喊聲，原來是不明黑狗衝進診所引起騷動，經黃官安撫抱起ZUCCl返所尋主，根據項圈順利找到主人。
桃園分局說，督察組巡官黃培樺昨天上午外出督勤時，行經永安路某間中醫診所時，傳出陣陣護理師們的驚聲尖叫，主動進入探詢，原來是有隻戴著紅色項圈的黑狗突然衝進診所內，嚇壞一票護理師，由於黃培樺平常是愛狗人士，立刻進到診間輕聲安撫狗兒後，將黑狗裝進紙箱帶回分局。
經檢查狗兒的紅項圈，喜見內側有飼主徐男的聯絡電話；徐男接到電話立刻趕到埔子派出所認領，表示早上雷聲隆隆，當時他正帶著7歲的ZUCCl外出散步，突然打下的雷聲把牠嚇得拔腿狂奔，他來不及追，ZUCCl就已經失去蹤影，沒想到受雷聲驚嚇的ZUCCl會慌不擇路跑進診所躲藏，嚇到一票護理師真的很不好意思，對黃巡官的熱心協助非常感謝。
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