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苗栗火車頭園區明開幕 研議交通配套

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗火車頭園區將在25日正式開幕營運，園區內除展示各式經典火車頭外，承租經營業者還加入貓的主題特色。 記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區將在25日正式開幕營運，園區內除展示各式經典火車頭外，承租經營業者還加入貓的主題特色。 記者范榮達／攝影

斥資10億元興建的苗栗火車頭園區將於明天早上10時50分開幕試營運，預料將帶來人車潮，但地方也憂心遊覽車上、下車需求，還有行人通行造成交通「卡卡」；縣府初步研議行人專用時相的可行性，明天將會同台鐵公司等單位現勘，研議配套措施。

苗栗火車頭園區占地5700坪，園區展示珍貴火車頭，文物故事館等，轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標等，將於25日上午起試營運。不過，火車頭園區地處台鐵苗栗火車站西站，毗鄰的英才路是交通要道，英才路與正發路口還有警方建置的科技執法，園區開幕也引起地方擔憂交通衝擊。

地方人士指出，火車頭園區帶來遊覽車團客，在英才路臨停上、下遊客，有影響車流之虞，周邊路口若行人眾多，也擔心車輛因為要禮讓行人，恐怕因此「卡」在路口，遭科技執法照相取締。

縣府文化觀光局、交通工務處及警察局等單位已排定明天上午10時會勘，文觀局指出，縣府與苗栗市公所都認為遊覽車在英才路上下客，容易造成交通堵塞，建議台鐵利用西站目前計程車停車格，規畫遊覽車暫停，乘客也不必穿越英才路。

交工處也將研議英才路與正發路、建中街口行人專用時相的可行性，降低人車動線衝突，並採滾動式檢討。警方也說明，英才路、正發路口科技執法項目，包括闖紅燈、車輛不暫停讓行人，車子如果因行人或儲車回堵卡在路口被偵測違規，員警會逐案審核，違規事實明確才予舉發。

火車站 行人 遊覽車

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