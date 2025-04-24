房屋稅2.0 桃5.5萬戶錯失自住稅率

房屋稅差別稅率2.0今年上路，若要取得自住稅率，須在3月底前設籍，桃園市地稅局統計，有5.5萬戶未遷戶籍。多名民代昨在議會質詢關切，要求維護民眾權益，地稅局長姚世昌說，已向中央反映，但未完成遷戶的屋主仍可將房子出租，符合相關資格也能節稅。

依據房屋稅差別稅率新制，本人、配偶及未成年子女全國3戶以內房屋，須有本人、配偶或直系親屬於該屋辦竣戶籍登記，才能適用自住用稅率1.2%。桃園地方稅務局從去年8、9月起，至今年2月兩度寄出輔導通知書，共發出23萬多件，至3月底遷籍截止日，約61%、18萬戶完成遷戶籍。

不過仍有5.5萬人未能遷戶籍，無法享有自用住宅優惠稅率，桃園市地方稅務局昨赴議會工作報告，包含藍、綠、無黨籍議員都要求市府要向中央反映，維護納稅人權益，議員錢龍也說，不少擁有2戶以上的納稅人，因為不了解新規定及未注意，無法在期限內遷戶籍，要求市府設法補救。

姚世昌說，桃園約61%符合資格者完成遷戶籍，在全國算高，針對尚未遷戶籍等權益問題，桃園市和多個縣市都已向中央反映；房屋稅2.0訂5月開徵，研判會放寬未遷戶籍者至少5月可以再申請遷戶籍，但仍待財政部明天在新北市開全國記者會宣布與相關配套說明為準。

姚世昌也說明，地稅局昨天起寄發房屋稅的繳稅通知，建議5萬多戶還沒遷戶籍的屋主可以等中央最新的決議。他也強調，中央實施房屋稅2.0的用意就是希望釋出和增加空屋使用率，不能完成遷戶的屋主可以出租，只要達到財政部相關的標準，或參加政府社宅包租代管，一樣可以節稅。

另，桃園原估計如果全部完成遷戶，有約9千萬元稅損，但目前統計，稅收反而增加，房屋稅2.0連同地價稅等相關稅收，預估替桃園市增加超過10億元的稅收。